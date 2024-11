Il Vado vince contro il Fossano, Tarabotto: “Bravi ragazzi ma non penso più a vincere il campionato”

Fossano. Il Vado riesce, con una buona prova, a raccogliere altri tre punti fondamentali per la classifica. Contro il Fossano, seppur nel risultato il divario è minimo, la squadra ha interpretato molto bene la partita, riuscendo ad imporsi per 1-2 con le reti di Alfiero e Vita, entrambe arrivate ne primo tempo.

Niente di particolare da aggiungere per il presidente Tarabotto su questa sfida, se non solo complimenti ai ragazzi per loro prestazione. Arrivano invece dichiarazioni per il campionato, ritornando un po’ sulla scorsa partita. A mente fredda parla di un risultato giusto e meritato da ambo le squadre, dicendo anche che ormai non ci sono più pensieri di vittoria per questo campionato e pensando già al prossimo.

Il presidente Tarabotto carica la sua squadra dopo la prova: “Vittoria sofferta malgrado avessimo avuto diverse occasioni che purtroppo non abbiamo saputo sfruttare. Questa partita ci fa capire che il Vado è una squadra che sa anche soffrire, con gli attacchi che ha fatto il Fossano nel secondo tempo potevamo andare in crisi e prendere anche il secondo gol. Oggi la squadra ne esce più rafforzata, è molto importante, bravi ragazzi“.

Sarà sarcasmo oppure è la verità? Così il presidente biancoblù torna sulla partita contro il Varese: “La partita di domenica è stata una partita bellissima, meravigliosa. Una partita che mi ha riconciliato col calcio ma non mi ricordo altro. Contento del pareggio che è meritatissimo da parte del Varese e meritatissima da parte nostra. Non ci penso più a vincere il campionato, ormai se lo giocano due o tre squadre, noi ormai psicologicamente stiamo pensando alla prossima stagione“.

Classifica aggiornata Serie D girone “A”:

Bra 29, Ligorna 25, Città di Varese 23, NovaRomentin 22, Vado 22, Lavagnese 21, Asti 21, Chisola 20, Sanremese 20, Albenga 20, Derthona 18, Saluzzo 17, Vogherese 15, Imperia 14, Gozzano 14, Cairese 13, Oltrepò 13, Fossano 11, Borgaro Nobis 11, Chieri 5.

Risultati tredicesima giornata Serie D girone “A”:

Albenga 0 – Gozzano 2; Asti 1 – Saluzzo 1; Borgaro Nobis 1 – Derthona 1; Cairese 0 – Oltrepò 0; Città di Varese 1 – NovaRomentin 1; Fossano 1 – Vado 2; Imperia 5 – 0 Chieri; Ligorna 1 – Chisola 0; Sanremese 2 – Lavagnese 1; Vogherese 1 – Bra 0.