Il Vado batte il Borgaro nel segno di Alfiero. Cottafava: “Contento della prestazione, ma c’è da migliorare”

Vado. Il Vado di Cottafava vince contro il Borgaro Nobis, dimostrando che la squadra sia sulla strada giusta per invertire il cambio di rotta in campionato, imponendosi per 3 a 0 contro il Borgaro Nobis.

Alfiero sicuramente uno dei migliori in campo se non il migliore, con due gol segnati e un assist per il suo compagno di reparto Vita. La squadra rossoblù si trova attualmente in terza posizione a 25 punti insieme a NovaRomentin e Ligorna, a -1 dal Città di Varese e -7 dal Bra.

Il clean sheet e la prova dei ragazzi ha sicuramente messo il sorriso sul volto di Cottafava: “Oggi la prestazione si è messa subito sui binari giusti, sono stati bravi tutti. Le azioni sono partite dalla difesa, è stato un bellissimo approccio e questo ci ha permesso di condurre la partita che volevamo. Potevamo fare più gol, poi non abbiamo rischiato niente, ma in primis per i giocatori che potevano fare gol, perché il gol è una sensazione personale, è la cosa più bella del calcio. Sono contento della prestazione, ma ci sono anche tante cose da migliorare”.

Il connubio Alfiero-Vita sembra essere quasi del tutto rodato: “Tutto il reparto offensivo sta girando bene. Ho anche tanti giocatori fuori che possono dare il loro apporto, sono contento di quello che è il potenziale della rosa, però sappiamo che dobbiamo migliorare su molti aspetti. Oggi ci godiamo sicuramente la vittoria e poi mercoledì pensiamo alla Coppa”.

Il Vado oggi non ha subito gol, un aspetto molto importante per l’allenatore: “È fondamentale non prendere gol se si vuole disputare un campionato importante. Da ex difensore, mi dà particolarmente fastidio prendere gol, ma questo a tutti. Ci stiamo lavorando, abbiamo preso qualche gol sul calcio prezzato, quindi abbiamo aumentato un po’ le ore di allenamento su questo aspetto. Non scopriamo oggi quanto siano importanti i calci piazzati nell’economia del risultato e di un campionato“.

“Sono quasi più arrabbiato perché non segniamo molto – continua l’allenatore -, ma è una delle tante cose che dobbiamo migliorare. Noi siamo i primi a sapere che abbiamo un margine di crescita e quotidianamente con lavoro cerchiamo di migliorare tutti questi aspetti”.

Il prossimo mese ci saranno molti incontri al Chittolina: “Se mai nel calcio c’è un momento decisivo, sarà quando ci sarà veramente una partita secca dove non c’è un’altra possibilità. Stiamo lavorando su noi stessi, come dicevo prima, per migliorare tutti quegli aspetti e dirci chiaramente dove possiamo migliorare, è il primo passo per vedere qual è il nostro percorso. Ci sono 3-4 aspetti nella nostra squadra dove il livello potrebbe essere molto più alto”.

“Il tempo di vedere quali saranno i nostri obiettivi e mirare ad un obiettivo verrà probabilmente come sempre a febbraio, marzo – conclude il mister -. Però adesso noi speriamo di arrivare alla fine del girone d’andata, cercare di fare più punti possibili”.

I risultati della quattoricesima giornata di Serie D girone “A”:

Bra 2 – Albenga 0, Chieri 2 – Vogherese 0, Chisola 1 – Imperia 0, Gozzano 2 – Cairese 1, Lavagnese 0 – Città di Varese 1, NovaRomentin 2 – Ligorna 1, Oltrepò 3 – Asti 1, Saluzzo 2 – Fossano 0, Vado 3 – Borgaro Nobis 0, Derthona 2 – Sanremese 1.

La classifica di Serie D:

Bra 32, Città di Varese 26, NovaRomentin 25, Ligorna 25, Vado 25, Chisola 23, Lavagnese 21, Asti 21, Derthona 21, Sanremese 20, Saluzzo 20, Albenga 20, Gozzano 17, Oltrepò 16, Vogherese 15, Imperia 14, Cairese 13, Fossano 11, Borgaro Nobis 11, Chieri 8.