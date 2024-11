Il sindaco Melgrati invita Trump ad Alassio, la minoranza: “Sproloquio al limite del ridicolo sulla pagina istituzionale del Comune”

Alassio. “Ci risiamo. Da anni segnaliamo l’utilizzo improprio dei canali istituzionali del Comune di Alassio da parte del Sindaco Melgrati. Abbiamo ad esempio visto già in passato utilizzare la pagina facebook Città di Alassio per attaccare l’opposizione o per propaganda”. Lo afferma in una nota il gruppo consiliare di minoranza “Alassio di Tutti” in riferimento alle dichiarazioni del sindaco Marco Melgrati, il quale, nel corso della giornata, si è congratulato con Donald Trump per la vittoria nella corsa alla Casa Bianca, invitandolo anche a visitare la Città del Muretto.

“Oggi il sindaco, dimenticandosi tra l’altro di rappresentare tutta la cittadinanza, non solo coloro che l’hanno votato o che hanno le sue simpatie politiche, in un eccesso di megalomania, tramite la pagina Città di Alassio si è espresso in uno sproloquio, al limite del ridicolo, di giubilo per Trump vantandosi di averne fondato un fan club e invitandolo a venire ad Alassio”, spiegano.

“Ovviamente ognuno ha il diritto di esprimere il proprio apprezzamento politico, la propria soddisfazione o delusione per un esito elettorale, ma un amministratore non proprio di primissimo pelo come Melgrati, dovrebbe sapere che questo lo si deve fare senza tirare in ballo il nome della Città e l’intera cittadinanza e tramite i suoi canali personali, non quelli istituzionali”, concludono.