Il sindaco di Bormida Galliano nominato componente del consiglio e vicepresidente della Commissione Montagna Anci

Bormida. Daniele Galliano, sindaco di Bormida, è stato nominato componente del consiglio nazionale e vice presidente della Commissione Nazionale Montagna Anci.

“L’ufficialità è arrivata da pochi minuti, e non posso che esprimere grande soddisfazione, – il commento in merito di Angelo Vaccarezza (Forza Italia). – Daniele è prima di tutto un amico. Ma è anche un amministratore deciso ed accurato, che è sempre stato presente per il suo territorio e ben conosce il concetto di lavoro di squadra”.

“Preparato, competente e davvero innamorato del suo entroterra, sono sicuro della sua ottima riuscita in questo nuovo percorso. Congratulazioni. Un ringraziamento particolare va al Senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia”, ha concluso Vaccarezza.