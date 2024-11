Il Savona vince ma è troppo diesel. Cola: “Chiuderle prima ma transizione al 3-4-3 è avanti”

Il Savona vince 4 a 0 sul campo della Vecchiaudace Campomorone nell’anticipo domenicale delle 11 di mattina. Doppietta di Rignanese e goal dei centrocampisti Carro Gainza e Cherchez.

Netto il divario a livello tecnico e di profondità di organico tra le due compagini e i dati di fine partita legittimano la vittoria larga degli Striscioni. I biancoblù ci hanno però messo quasi un tempo per andare in vantaggio e più di mezzora (giocando con l’uomo in più) a chiudere la partita.

“Facciamo troppa fatica a far goal – commenta Cola -. Non a creare occasioni. Non possiamo tenere così tanto aperta una partita come quella di oggi. Bisogna essere più cattivi sotto porta. Però sono contento perché la squadra ha fatto quello che ha preparato in settimana e non ha subito nemmeno un tiro in porta. In settimana lavoriamo provando a creare la situazione di gioco che la domenica troviamo sul campo. Ma farlo è impossibile visto che manca il pathos della gara ufficiale. Continuiamo a lavorare su questa strada”.

Savona che deve vincere: “So che i ragazzi lavorano tanto e ascoltano. Chi entra vuol far vedere che è ingiusto che stia fuori. Forse manca ancora un pezzettino a livello mentale. Comunque i goal arrivano creando 10/15 occasioni a partita”.

Il Savona ha cambiato vestito col cambio di allenatore, passando come ormai noto a un 3-4-3 “montefortiano”: “Siamo avanti, stiamo andando molto bene a riferimento. La difficoltà è che dobbiamo preparare più uscite perché non conosciamo gli avversari anche se al sabato cerco di andare a vedere più partite che posso”.