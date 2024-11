Il Savona va anche col vestito di Coppa, Cola: “Molto bene Signori, Cherchez sulla 3/4 non è adattato”

Savona batte Campese 2 a 1 all’Olmo-Ferro nel primo match del secondo turno della Coppa Liguria. Non tanto per la Coppa, torneo da rivedere visto che vincerlo non porta a nessun vantaggio tangibile in termini di chance promozione, ma è stato un test utile per misurare la profondità della rosa del Savona contro un avversario che lo precede in classifica. Indicazioni positive quelle tratte da mister Emanuele Cola sui giocatori impiegati di meno nelle sue prime quattro partite in campionato.

L’allenatore ha sottolineato proprio questo aspetto dicendosi soddisfatto della prestazione e ribadendo come tutti gli elementi della rosa si stiano allenando con grande serietà. Tuttavia, come espresso anche domenica, i biancoblù hanno ancora margini di miglioramento. Deve alzarsi la soglia di attenzione difensiva e nonostante i nove goal nelle ultime tre di campionato serve migliorare ancora il rapporto tra palle goal create e goal fatti.

Nell’ormai imprescindibile 3-4-3 è stato impiegato Cherchez nei due a sostegno della prima punta insieme a Doci (ieri spazio a Berruti con Rignanese e Piu in panchina). Per il tecnico non si tratta di un adattamento. “Penso che nei due di centrocampo si specchi troppo, lo vedo molto bene in quella posizione. A centrocampo preferisco un giocatore più lineare come Signori, che oggi ha fatto una grande prestazione. Mercato? Se la società vuole prendere altri giocatori io scrivo la letterina di Natale”. Buone indicazioni anche dal giovane attaccante Berruti, che ha ancora però da lavorare visto che è ancora troppo fresco di settore giovanile. Tra i giocatori scesi in campo visti poco fino a questo momento ci sono stati anche il secondo portiere Fois, i difensori Apicella e Fancellu oltre a quelli citati in precedenza.

Domenica il Savona giocherà in campionato contro il Pegli Lido, poi sabato prossimo ci sarà l’insidiosa trasferta contro la Bolzanetese. Per la Campese, invece, sabato andrà in scena il sentitissimo derby contro il Masone. Il Savona vincendo potrà quindi accorciare su una o su entrambe.