Il Savona perde, Cola: “Pagato le varianti tattiche, non parlatemi di prestazione negativa”

Il Savona perde 2 a 1 contro l’Old Boys Rensen. Mister Emanuele Cola però non vuole sentire parlare di prestazione negativa.

Terza sconfitta in sei partite per i biancoblù. Dopo quelle contro Speranza e Masone – formazioni accreditate ai primissimi posti – ora eccone una contro una formazione battagliera ma che aspira al mantenimento della categoria. A caldo, viene da chiedersi se convenga stravolgere il sistema di gioco.

Per mister Cola la strada è giusta anche se il pegno sono punti persi: “C’è stato qualche svarione ma abbiamo lavorato pochissimo. A parte all’inizio, abbiamo fatto credo dieci occasioni davanti alla porta. Abbiamo preso tre ripartenze ma non siamo abituati a giocare così. Forse è stata colpa mia. I ragazzi hanno dato tutto. Passiamo a quattro allenamenti perché c’è da recuperare del tempo e fare un passo alla volta. Abbiamo fatto il minimo indispensabile per dare un input nuovo e l’abbiamo pagato. Non è stata una prestazione negativa”.

L’allenatore non ha potuto contate sul bomber Rignanese a causa di uno stiramento: “E’ venuto in panchina perché c’era Esposito fuori. Non c’è il dualismo Piu-Rignanese, ci sono anche altri attaccanti. Non ho avuto modo di chiamare mister Monte, ma ci tengo a dire che i ragazzi fisicamente stanno benissimo. Un plauso a lui“, aggiunge Cola.

“Cambieremo a livello tattico, credo si sia un po’ visto oggi – conclude -. Siamo stati per 70 minuti nell’altra metà campo. C’è stato un dominio assoluto. Bisogna stare più attenti sulle diagonali. Ma ripeto che abbiamo fatto tre ore di allenamento. Nel primo tempo c’era il piede tremante, ma non deve essere così”.