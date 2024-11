Poker del Savona contro la Vecchiaudace: Rignanese decide, poi goal di Carro e Cherchez

Vecchiaudace 0 – Savona 4 (37′, 75′ Rignanese, 79′ Carro Gainza, 81′ Cherchez)

90′ Finisce qui. Tre punti importanti per i biancoblù, che firmano la terza vittoria consecutiva.

84′ Cambia ancora Cola. Spazio a centrocampo anche per Signori.

81′ Poker del Savona! Cherchez calcia da fermo da fuori area facendo partire un tracciante che si insacca sotto alla traversa.

In precedenza, tre cambi nel Savona. Cherchez per Romano, Fancellu per Gaggero, Incorvaia per Damonte.

79′ Tris del Savona! Rasoterra di Carro Gainza dal limite dell’area che si infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere.

75′ Rignanese, segna sempre lui! Punizione perfetta che lascia di sasso Rivera. E’ 2 a 0!

73′ Gran conclusione di Salis dal limite che si sarebbe insaccata a fil di palo se Rivera non si fosse rivelato particolarmente reattivo,

72′ Cambio bel Savona. Doci entra al posto di Briano. Cambiano le caratteristiche ma non lo schieramento.

66′ Garbini in verticale per Damonte, servizio al centro respinto dalla difesa.

64′ Bella azione del Savona. Damonte scambia con Rignanese e si incunea in area. Assist basso per l’accorrente Gaggero, che calcia forte ma sull’esterno della rete.

62′ Savona in controllo della partita, anche in virtù dell’uomo in più dovrebbe però chiuderla per evitare brutte sorprese.

58′ Romano vicino al goal. Grande esterno al volo, lo spiovente si spegne però sopra alla traversa.

57′ Cambio nei locali, Yacoube per Friscione.

53′ Ancora Savona! Damonte crossa ancora, Rignanese anticipa i difensori sul primo palo ma la conclusione finisce fuori.

52′ Savona vicino al goal. Damonte sulla sinistra mette al centro rasoterra per Romano. Rigore in movimento ma non angola abbastanza. Para Rivera, poi Rignanese si avventa sulla palla ma è in fuorigioco secondo il direttore di gara.

51′ Ci prova il Savona con una discesa sulla destra. Doppia conclusione di Gaggero e Rignanese. Respinge la difesa della Vecchiaudace.

47′ Ci prova subito Briano dalla distanza. Palla alta.

46′ La Vecchiaudace riparte in 10 uomini. Stefanzl è stato espulso per qualche parola di troppo al rientro negli spogliatoi.

Secondo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo. Il Savona fatica a ingranare ma chiude meritatamente in vantaggio.

43′ Garbarino per Moretti nella Vecchiaudace.

40′ Stefanzl perde un pallone banale in difesa, Briano glielo scippa ma a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare. Gran parata di Rivera.

37′ Rignanese! Savona i vantaggio! Calcia Briano dalla distanza. La palla schizza e Rivera non riesce a trattenere. Rignanese si avventa sul pallone e realizza il tap-in vincente. Proteste Vecchiaudace per una possibile gamba tesa dell’attaccante.

35′ Romano si accentra e conquista una punizione da posizione interessante. La tira Carro Gainza, conclusione potente ma centrale.

33′ Il Savona prova a chiudere la Vecchiaudace nella propria area. Bella combinazione sulla destra tra Gaggero e Briano. Quest’ultimo va filtrante per Rignanese L’attaccante taglia in area e va a terra a seguito di un contatto con un difensore. Non c’è fallo secondo il direttore di gara.

23′ Palla messa al centro dal Savona. Briano non riesce a girarla in porta, poi ci prova Rignanese ma la conclusione viene sporcata. Palla nelle mani di Rivera.

18′ Partita che non si sblocca. Leggero predominio del Savona ma la Vecchiaudace si sta dimostrando molto combattiva, capitana da uno Stefanzl decisamente carico. L’ex di turno arringa in compagni e pilota la difesa. Eccede anche in un’occasione con l’arbitro e viene ammonito. Manto sintetico consumatissimo reso scivoloso dalla lieve ma costante pioggia.

10′ La Vecchiaudace non è rinunciataria e prova a attaccare. Il Savona riesce a respingere un’azione insistita dei genovesi. Romano si invola lungo la linea laterale dell’out di sinistra ma una volta giunto sul fondo non riesce a mettere in mezzo.

8′ Lancio verticale del Savona. Rignanese si infila bene ma viene fermato per posizione di fuorigioco. Rivera era comunque uscito bene.

5′ Nelle file della Vecchiaudace una vecchia conoscenza del Savona, Roman Stefanzl. Al centro della mediana savonese nella stagione 21/22. Biancoblù col classico 3-4-3 di mister Cola. Titolari i tre nuovi acquisti. Damonte quarto di destra. Al centro dell’attacco, come si diceva, Rignanese. Ai lati Birano a destra e Romano a sinistra.

2′ Savona subito pericoloso con una punizione dalla desta. Cross in mezzo di Colombo. Rignanese, tornato titolare, colpisce bene di testa da pochi passi ma troppo centralmente. Parata fondamentale di Rivera.

1′ Si parte con 13 minuti di ritardo. Savona in maglia rossa. Vecchiaudace in completo blu.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Colombo, 7 Romano, 8 Carro Gainza, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Briano. A disposizione: 12 Fois, 13 Apicella, 14 Mata, 15 Incorvaia, 16 Fancellu, 17 Doci, 18 Signori, 19 Piu, 20 Cherchez. Allenatore: Cola.

Vecchiaudace: 1 Rivera, 2 Moretti, 3 Mancuso, 4 Stefanzl, 5 Friscione, 6 Pozzati, 7 Bottari, 8 Chino, 9 Di Franco, 10 Garbarino, 11 Riva. A disposizione: 12 Carta, 13 Garbarino, 14 Muratore, 15 Yacoube, 16 Giuliana, 17 Mosca, 18 Rizqaoui. Allenatore: Messina.