Il prefetto di Savona in visita alla Capitaneria di Porto

Savona. Nella mattinata di oggi il prefetto di Savona Carlo De Rogatis ha fatto visita alla Capitaneria di Porto.

All’arrivo in sede, il prefetto è stato accolto dal capo del Compartimento Marittimo, capitano di vascello Matteo Lo Presti. Dopo un breve coffee break, il prefetto è salito a bordo della Motovedetta CP 288, per l’occasione giunta dalla Direzione Marittima di Genova, e ha potuto visitare dal mare gli scali di Savona e di Vado toccandone con mano sia l’operatività che gli elementi di criticità e potendo così approfondire la propria conoscenza del territorio anche per gli aspetti marittimi e portuali.

Il prefetto ha ringraziato il comandante Lo Presti sia per l’accoglienza ricevuta che per l’opportunità di poter visitare dal mare le due importanti strutture portuali, godendone quindi un punto di vista meno inusuale e ha espresso parole di vivo apprezzamento per la quotidiana opera che il corpo delle Capitanerie di Porto svolge sia a tutela dell’ambiente marino e, più in generale, della legalità, che per la sicurezza dei traffici marittimi e portuali.