Il Pontelungo resta imbattuto ed incrementa contro il Little Club James. Zanardini: “Tanta determinazione e qualità”

Albenga. Il Pontelungo non conosce sconfitta, arriva un’altra importante vittoria contro il Little Club James in ottica campionato. La squadra di Zanardini si impone di misura, trovando diverse occasioni da gol, posizionandosi al secondo posto in classifica. Una difesa coriacea con terzini da spinta, una mediana compatta e un reparto d’attacco veloce e organizzato rendono i granata una delle squadre da battere del campionato.

Attualmente è l’unica squadra del campionato ad essere ancora imbattuta con 5 vittorie e 4 pareggi, con in rosa anche diversi elementi giovani interessanti già ben integrati in squadra come Asteggiante, Bolia e Ciravegna, già impiegati con continuità nell’arco del campionato.

“Abbiamo disputato un gran primo tempo, potevamo andare sul doppio o triplo vantaggio, sul finale abbiamo patito alla fine le loro palle lunghe”. Inizia così l’intervento ai nostri microfoni di mister Zanardini al termine del match: “Lo sapevamo perché venivamo da due turni in una settimana importanti e pesanti. Per fortuna però, ho una rosa importante. I ragazzi che hanno giocato dal primo minuto, che magari era un pochino che non giocavano, e chi è subentrato hanno fatto bene, sono soddisfatto“.

Difesa in difficoltà numericamente, Farinazzo risponde presente al mister che lo schiera al fianco di Roascio: “Aveva speso tanto mercoledì, a noi mancava Corciulo oggi e quindi ho detto che magari giocando dietro fa un pelo meno fatica, avevo Badoino e Marquez belli freschi. Farinazzo è un giocatore che se gioca in quel ruolo ti dà anche qualità. Nel primo tempo ci ha fatto ripartire bene palla per terra ed è andata come speravo di chiuderla“.

Prossima sfida contro una squadra ben attrezzata in questo campionato: “La Sestrese è in ripresa, sarà dura, come con tutti quest’anno, lo vediamo anche con il Little Club oggi. Comunque se avevano 13 punti non gliel’hanno regalati, quindi è un campionato impegnativo, un campionato che va giocato palla su palla, minuto su minuto. Adesso ci riposiamo domani, martedì facciamo un lavoro di scarico e perché la settimana come ripeto è stata importante e pesante”.

Secondo miglior attacco e terza miglior difesa. Dove vince il Pontelungo le partite: “La partita la vince con la determinazione e con la qualità. Noi abbiamo qualità davanti e abbiamo comunque una difesa importante. Tutto questo fa sì che se in mezzo al campo facciamo ciò che dobbiamo fare. Poi magari siamo mancati un pochino l’ultimo quarto d’ora mercoledì a Carcare, magari possiamo patire. Però siamo una squadra che se sta compatta è dura farci gol. Oggi alla fine abbiamo concesso un po’ troppo ma eravamo veramente stanchi”.