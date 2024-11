Il Pontelungo continua a vincere, battuto il Little Club James. Farinazzo: “Importante dare continuità”

Albenga. Contro il Little Club James, guardando la formazione, i più attenti avranno sicuramente notato un giocatore impiegato in un ruolo diverso dal solito. Mattia Farinazzo, solitamente schierato nella posizione di mediano nella formazione granata, contro i genovesi ha disputato tutta la partita come difensore centrale, al fianco di Roascio.

Rosa schierata in campo con un deciso turn over e con qualche defezione in difesa, Zanardini ha voluto inserire lui come pilastro difensivo, disputando una gara di livello. Come dichiarato anche dal suo mister, il suo impiego in quel ruolo può anche garantire ottime uscire palla al piede e all’occorrenza lanci lunghi precisi per i compagni.

Pontelungo che non conosce ancora sconfitta per questa prima parte di campionato, l’unica squadra ad essere ancora imbattuta in tutto il girone. Il merito è anche della folta rosa a disposizione di Zanardini, con diversi giocatori che possono ricoprire più ruoli, come è successo a Farinazzo durante la sfida di domenica.

“Era importante dare continuità”. Inizia così l’intervista di Farinazzo ai nostri microfoni: “Questa settimana abbiamo affrontato tre partite. Domenica scorsa, contro la Superba, abbiamo giocato quasi un intero tempo in dieci, quindi le energie mentali non erano cariche al massimo. Lo stesso mercoledì, quando abbiamo affrontato la Carcarese, una squadra ben organizzata. Quest’oggi è andata bene perché abbiamo saputo soffrire come un gran gruppo, questo è l’importante“.

Non era però la prima volta che il giocatore granata ricopriva questo ruolo: “L’anno scorso ho giocato un buon numero di partite da difensore centrale. Quest’anno era la prima, fortunatamente con l’esperienza della passata stagione non ci ho messo troppo a immedesimarmi in questo ruolo. Avere un buon compagno di reparto come Roascio, oltre a tutta la squadra che dal primo attaccante iniziano a difendere, aiuta ed è stato molto importante”.

Giocatore arrivato in estate dal Ceriale, si è subito integrato alla grande: “È un gruppo fantastico. Oltre agli allenamenti ci vediamo molto spesso anche fuori dal lato calcistico. Remiamo tutti dalla stessa parte, penso sia la forza del Pontelungo”.

“Pensiamo di partita in partita, essere imbattuti ci aiuta col morale sicuramente – termina Farinazzo -. Ci alleneremo sempre al massimo, siamo una rosa piena di titolari, chi manda in campo il mister è perché sta meglio durante la settimana e si è allenato alla grande”.