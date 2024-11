Il Millesimo batte 3 a 0 il San Cipriano e tallona la coppia Carcarese-Sampierdarenese

Il Millesimo vince il recupero della sesta giornata del Girone A di Promozione. La formazione di mister Fabio Macchia si è imposta 3 a 0 contro il San Cipriano dei tecnici Schiazza e Zamana.

Apre le marcature al 18′ del primo tempo Villar. Nella ripresa, raddoppia al 70′ Delgado mentre in pieno recupero è Enzi a chiudere i conti. I giallorossi salgono a quota 14 punti in classifica. Un punto in meno della coppia di testa formata dai “cugini” della Carcarese (che hanno però una partita in meno) e dalla Sampierdarenese.

Millesimo in campo con Conde, Facello, Brignone, Di Mattia, Ndiaye, Vittori A., Gadau, Piana, Delgado, Villar e Sata. A disposizione c’erano Castiglia, Berardinucci, Cigliutti, Stafa, Pregliasco, Enzi, Bogarin, Vittori Y. e Bove. Il San Cipriano ha risposto con Balbi, Villa, Bruzzese, Bugli, Tecchiati, Urso, Olanda, Messina, Spatari M. e Vicini. In panchina al fischio di inizio, Alesso, Olcese, Bondelli, Calori, Spatari C., Vaccaro e Traverso.

La classifica: Carcarese* e Sampierdarenese 15, Millesimo 14, Albissole e Ceriale 13, Pontelungo 12*, Little Club 10, Legino* e Cella 9, Ventimiglia 8, Finale 7, San Cipriano, Sestrese e Superba 6, New Bragno* 4, Argentina Arma 3. *una partita in meno