Il Lions Club Loano Doria in campo per la 28esima “Giornata della Colletta Alimentare”

Loano. Ancora una volta, il Lions Club Loano Doria promuove un’iniziativa sui temi sociali, in questo caso per sensibilizzare la comunità sul problema della povertà, ispirandosi ai valori di condivisione, gratuità e carità.

Il club parteciperà alla 28esima edizione della Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare, che si terrà sabato 16 novembre 2024. L’evento, organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, è un appuntamento annuale di grande rilevanza per sostenere chi si trova in difficoltà economiche.

Come di consueto, chiunque desideri partecipare a questa iniziativa benefica potrà incontrare i soci del Lions Club Loano Doria presso il Supermercato Eurospin, in via Aurelia 19 a Loano, dalle ore 09:00 alle 12:30.

In tutta Italia, moltissimi supermercati aderiranno alla Giornata della Colletta Alimentare, offrendo così la possibilità di donare una parte della propria spesa a favore di chi è in difficoltà.