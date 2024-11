Il Liceo “Calasanzio” di Carcare in tour per la Magna Grecia

Carcare. Nel mese di Ottobre, accompagnati dalle docenti Bergero, Gozzi e Veglio, gli studenti dell’indirizzo Classico del Liceo “Calasanzio” hanno partecipato al progetto-viaggio d’istruzione negli splendidi luoghi della Magna Graecia tra Basilicata, Puglia e Calabria.

Il tour della Magna Grecia, previsto dal progetto “Licei Classici” e lungo 5 giorni, ha permesso di visitare luoghi d’interesse archeologico, artistico, culturale e storico di rinomanza internazionale, quali i Sassi di Matera, Taranto, il Parco Archeologico di Sibari ed il Museo Nazionale, la Fabbrica Amarelli della Liquirizia di Rossano Calabro, gli Scavi di Eraclea e il Museo Nazionale di Policoro.

In seno alle attività previste erano anche inclusi incontri e scambi di esperienza e conoscenza con altri licei partecipanti, con i quali sono stati condivisi percorsi ambientali ed attività ludiche in spiaggia. La Dirigente, Professoressa Maria Morabito, visto il riscontro positivo dell’esperienza prevede, insieme ai docenti, un potenziamento di iniziative di tale natura, soprattutto per l’Indirizzo Classico.