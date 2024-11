Il gruppo “Impegno x Finale”: “Chiediamo di finanziare abbattimento barriere architettoniche”

Finale Ligure. “Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo chiesto un chiaro impegno politico e finanziario. Finale Ligure ha la fortuna di avere un Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche progettato ed adottato già dalla precedente amministrazione. Un punto di partenza per investimenti utili a rendere la nostra città accessibile per tutti. Lo riteniamo un obbligo morale oltre che una grande opportunità di crescita per la città. Avere un Peba vigente non è fortuna di molti Comuni. Per la lungimiranza di chi ha governato prima dell’attuale amministrazione oggi abbiamo questa opportunità”. Lo dichiara il gruppo di opposizione “Impegno x Finale”.

“Il nostro gruppo – proseguono – ha chiesto all’amministrazione un impegno immediato per concretizzare un primo lotto. Il Comune di Finale Ligure ogni anno ha l’obbligo di stanziare una cifra di circa 100 mila euro (il 10% degli oneri di urbanizzazione). Oltre a questa cifra occorrerebbe uno sforzo ulteriore”.

“Il Sindaco si è impegnato a verificare ed approfondire gli stanziamenti disponibili in seguito agli eventi meteo avversi, e ne comprendiamo il motivo. Ma la nostra richiesta è legata non solo a nuove risorse ma a modificare eventualmente gli stanziamenti già attribuiti. Secondo i nostri calcoli si poteva approvare subito questa nostra iniziativa. Vogliamo dare tempo all’amministrazione di fare queste verifiche, e fiducia a quanto dichiarato dal Sindaco ed attendere fiduciosi il prossimo consiglio comunale”, concludono.