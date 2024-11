Il Genoa esonera Alberto Gilardino, manca solo l’ufficialità: al suo posto Patrick Vieira

Genova. Un colpo di scena alquanto clamoroso quello che si starebbe verificando in queste ore intorno all’ambiente rossoblù. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, Alberto Gilardino è stato esonerato: al suo posto Patrick Vieira, ex allenatore di Nizza e Crystal Palace tra le altre. La sua ultima esperienza è stata allo Strasburgo, con il quale è arrivato tredicesimo in Ligue 1. Manca ancora l’ufficialità da parte del club.

Finirebbe così il percorso in rossoblù di “Gila”. Subentrato in Serie B a Blessin nella stagione 2022-2023, promosso dalla Primavera, ha portato il Genoa in Serie A concludendo l’annata al secondo posto dietro il Frosinone. Nella stagione successiva in massima serie un undicesimo posto da neopromosso. Quest’anno il Grifone, seppur in difficoltà, si era riuscito a rialzare dopo la vittoria a Parma e il pareggio contro il Como uscendo dalla zona retrocessione diretta.

Domenica alle 12:30 ci sarà una gara particolarmente delicata contro il Cagliari, altra diretta concorrente per la salvezza. Sulla panchina rossoblù, in attesa dell’annuncio ufficiale, non ci sarà più il tecnico biellese.