Il Finale torna ai tre punti, Brollo: “Dovevamo venir fuori da un periodo buio, ci siamo riusciti”

Finale Ligure. “Dovevamo uscire da un periodo buio e ci siamo riusciti. Questa squadra merita di più e si merita quasi ogni domenica risultati del genere”. Queste le prime parole di Gabriele Brollo, dopo il netto successo del Finale per 8-1 sul Ventimiglia. Un trionfo vero e proprio che interrompe una striscia di cinque sconfitte consecutive tra campionato e coppa. E la vittoria di domenica porta anche la firma dell’attaccante giallorossoblù che, su calcio di punizione, ha siglato la rete del momentaneo 4-0.

Chiaramente i tre punti permettono al Finale di tornare a sorridere, anche se a questo gruppo la motivazione sembra non essere mai mancata: “Ci troviamo bene, dentro e fuori dal campo – afferma Brollo-. Lavoriamo bene durante la settimana, se dovesse andare sempre così ci metterei la firma. Arriviamo da un momento difficile, ma sono quasi sicuro che questa vittoria ci possa dare la spinta giusta per tornare a fare i risultati di inizio stagione“.

Infine, una dedica speciale, riallacciandosi alle parole di mister Brignoli: “Questa vittoria va dedicata al nostro portiere che per questioni private non è presente“. Infatti, come raccontato in settimana, è mancato il papà di Alberto Moraglio.