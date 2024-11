Il Finale ci crede ma non basta, sconfitta contro il Ceriale e coppa svanita. Brignoli: “Davanti poco incisivi. Piu? Non si muove”

Ceriale. Termina 2-1 per il Ceriale la sfida valevole per il ritorno dei quarti di coppa Italia Promozione. Il Finale, sconfitto nel risultato, esce comunque a testa alta dal Merlo, consapevole di aver giocato una gran partita. Nonostante entrambe le sfide perse, la squadra di Brignoli ha avuto diverse occasioni da rete nell’arco dei 90 minuti, trovando solo in una di queste il gol con Cafarotti, che in quel momento ha firmato il momentaneo 1-1.

Davanti la coppia Cafarotti-Piu ha sicuramente regalato spettacolo, creando diverse occasioni da gol senza però riuscire a capitalizzare le diverse azioni prodotte. Secondo il mister, questo è uno dei tanti fattori che manca a questa squadra, la tenacia di provare a buttare in porta il pallone.

Piu, giocatore voluto a gran voce dal tecnico ex Ceriale nella sua squadra, è stato accostato in queste settimane al Savona, pronto a rilevare uno dei pezzi più pregiati della sua rosa. La risposta del mister, decisa, ha di fatto chiuso le porte ad un suo possibile addio al club giallorosso.