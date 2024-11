Il Dego riparte con due successi di fila: l’incoraggiamento anche da Berlino

Dopo l’alluvione del mese scorso il Dego ha detto per sempre addio al suo campo, il Perotti. La squadra di mister Dalmasso si è ritrovata senza un impianto di casa con la penalizzazione da scontare. All’epoca, solo due pareggi. Per un magro passaggio da -6 a -4.

Ma come al solito nel calcio, spesso toccando il fondo si trovano energie insperate. Ed ecco che nelle ultime due partite, il club valligiano è riuscito a mettere in cascina ben 6 punti in cinque giorni. Bottino che è servito per togliere rompere il ghiaccio in classifica.

Mercoledì i biancoblù hanno superato nel recupero della gara rinviata la Virtus Sanremo con il punteggio di 2 a 0. Match disputato al Fornaciari di Altare. Ieri un successo per 3 a 2 in trasferta sul campo del Borghetto. Protagonista Strazzacapa con una doppietta e sigillo finale di Rebella.

Non sono mancati gli attestati di stima, anche particolari, per il club che può contare su una nutrita tifoseria. “Forza Dego rialzati, Casella è con te”. Questo il messaggio dei tifosi della squadra dell’entroterra genovese “gemellata” dopo gli incroci della scorsa stagione in Coppa Liguria. Attestati di stima, come si evince dalla foto pubblicata dal club, sono giunti anche dalla Germania con quattro sostenitori dell’Hertha Berlino che hanno mostrato lo striscione “Vicino al popolo di Dego”.