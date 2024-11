Il Circolo Scherma Savona è tornato alle competizioni con l’Interregionale di Chiavari

Savona. Dopo qualche anno di forzato stand-by, per il Covid prima e per i lavori di ristrutturazione della palestra poi, finalmente il Circolo Scherma Savona torna alle competizioni.

A Chiavari, lo scorso weekend, l’Interregionale con tutto il nord Italia ha rappresentato un nuovo inizio per la società savonese, che si è presentata al via con ben 14 atleti, terza società ligure come gruppo più numeroso. “È stato il primo passo di un ritorno all’agonismo – esclamano all’unisono i maestri del Circolo – dopo varie difficoltà, ora possiamo contare su un impianto ristrutturato tra i più belli ed accoglienti d’Italia -. A Chiavari eravamo presenti, unica Società ligure, in tutte e tre le armi e siamo solo all’inizio; il futuro è dalla nostra parte, ci divertiremo”-

La copertina spetta ad Edoardo Paltro, 10 anni, sciabolatore del Circolo che alla sua prima esperienza centra la finale ad otto, concludendo la sua gara con un prestigioso sesto posto finale.

Soddisfazione per il suo maestro di sciabola Fabrizio Verrone, che dallo scorso anno ha messo in piedi a Savona un nuovo gruppo di piccoli sciabolatori, pronti a dare battaglia ed a togliersi delle grandi soddisfazioni in futuro. “Mi piace sottolineare la forza del gruppo – ci dice l’avvocato Sanna, presidente della società -. Il gruppo dei ragazzi che si sono incitati gli uni con gli altri, quasi tutti al debutto agonistico ed a tutti loro indistintamente, fiorettisti, spadisti e sciabolatori, va il mio personale plauso e ringraziamento, per aver riportato la società di nuovo in gara. La coesione si percepisce in sala, in un clima di grande fervore e divertimento allo stesso tempo, che peraltro ha visto quest’anno l’iscrizione di quasi trenta nuovi piccoli schermidori”.

“La nostra bellissima palestra merita un colpo d’occhio colmo di attività e sport. Per questo ringrazio prima di tutto i nostri maestri, per l’enorme lavoro di propaganda estiva che hanno portato avanti. E adesso si riparte con le gare, come hanno detto loro, ci sarà da divertirsi, non vediamo l’ora” conclude il presidente savonese.

Il gruppo del Circolo Scherma Savona