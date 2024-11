Il Ceriale pareggia al Borel, Mambrin: “Continuiamo la striscia positiva di risultati, ma c’è ancora molto da migliorare”

Il Ceriale fa un punto nella sfida contro il Finale: per i biancoblù si tratta dell’ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e coppa.

“La partita al Borel è sempre difficile. Eravamo di fronte ad una squadra forte che sta vivendo un momento particolare ma che ha valori importanti per questo campionato – ha dichiarato Marco Mambrin -. Noi avevamo qualche assenza nel reparto offensivo, parlo di Beluffi e di Mariani, oltre all’influenzato Cenisio”.

Il mister analizza una partita a due volti, non priva di difficoltà: “Buon primo tempo dove abbiamo sempre tenuto la palla noi, rischiato niente pur contro un attacco temibile come quello del Finale. Passati in vantaggio dovevamo trovare la zampata per chiudere la partita ma ci abbiamo provato e non ci è riuscita. Nella ripresa il Finale ha portato in avanti il suo baricentro e trovato un rigore che dovevamo evitare: la palla era in una zona poco pericolosa dell’area di rigore. Abbiamo avuto un’occasione clamorosa soli davanti al portiere e non siamo riusciti a concretizzarla. E da lì a poco è cambiata l’inerzia della partita. Siamo rimasti in dieci per un’ingenuità, il Finale ha provato a vincerla e noi siamo stati bravi e attenti a non prendere il gol che ci avrebbe castigato oltremodo“.

Il prossimo impegno è fissato per domenica prossima allo stadio Merlo contro il Legino: “Avversario temibile e sempre battagliero, in casa e anche in trasferta. Viene da un periodo non facile, ma le squadre di Tobia hanno sempre un carattere forte e sono molto determinate. Dobbiamo stare molto attenti“.

“Continuiamo la striscia positiva di risultati, mantenendo una buona posizione di classifica, ma mancano ancora 2/3 di campionato e la strada e i miglioramenti da fare, individuali e collettivi, sono ancora molti“, chiosa Mambrin.