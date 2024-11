Il Campionato Invernale di Marina di Loano al via con 43 imbarcazioni iscritte

Loano. La 7a edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il main partner Marina di Loano e lo Yacht Club Marina di Loano, è regolarmente iniziato sabato 9 novembre con 43 imbarcazioni iscritte, confermandosi così il più partecipato della Liguria.

Armatori ed equipaggi hanno partecipato all’affollato briefing organizzato nella main lobby dello Yacht Club Marina di Loano che, nella giornata di sabato, ha preceduto l’inizio delle regate dove gli equipaggi sono stati accolti da Gianluigi Soro presidente del Circolo Nautico Loano, Giulio Guidi responsabile dello sviluppo commerciale marittimo di Marina di Loano e da Fabio Barrasso, giudice di regata Internazionale e presidente del comitato di regata del campionato.

Nel corso del fine settimana sono state disputate due regate: la prima sabato 9 con una prova costiera con percorso da Marina di Loano all’isola della Gallinara e ritorno. In previsione di un calo dell’intensità di vento il Comitato di Regata ha registrato i tempi del passaggio dei concorrenti alla Gallinara riuscendo così a stilare una classifica finale valida a tutti gli effetti su un percorso ridotto.

Domenica 11 novembre è stata disputata la seconda regata su un percorso a bastone che è stata caratterizzata da vento da Libeccio con intensità fino a 9 nodi, conclusa con una brezza in progressiva diminuzione che non ha consentito la partenza di un’ulteriore prova.

Nella classe ORC C subito in evidenza il vincitore dello scorso anno Corto Maltese con due primi posti, che lo posizionano al primo posto della classifica provvisoria della classe. A bordo di Manida dell’armatore Stefano Manara, un velista di alto rango, Enrico ‘Chicco’ Isenburg vincitore di un titolo mondiale One Ton Cup nel 1980 a Napoli, poi a bordo di Azzurra nel 1983 a Newport per la 25ma America’s Cup e team manager sempre di Azzurra nella campagna del 1987 in Australia.

La Classifica generale dopo due prove disputate:

Classe ORC B

1° cl. NOTTEDISTELLE di Alberto Chiappino pt. 3

2° cl. EMMA di Emanuela Verrina pt. 8

3° cl. ACCIUGA di Giovanni Cravetto pt. 8

Classe ORC C

1° cl. CORTO MALTESE di Michele Colasante pt. 2

2° cl. OPHE´LIE di Lorenzo Novaro pt. 7

3° cl. MANIDA di Stefano Manara pt. 8

Classe LIBERA SPI 1

1° cl. KAI ZEN di Giorgio Possio pt. 2

2° cl. L’ESCARGOT di Franco Govi pt. 5

3° cl. ATLANTIC di Guido Caballini pt. 9

Classe LIBERA SPI 2

1° cl. GRAZIA di Alessandro Agosta pt. 3

2° cl. PEGGY di Christian Nadile pt. 3

3° cl. CRISTIANA di Mariateresa La Ferla pt. 6

Classe LIBERA VELE BIANCHE 1

1° cl BEATRIX di Clara Gallego pt. 3

2° cl. MELTEMI di Lorenzo Pamparino pt. 4

3° cl. VOGLIAMATTA di Walter Spagna pt. 5

Classe LIBERA VELE BIANCHE 2

1° cl. TUARA di Alberto Schivo pt. 3

2° cl. EN PLEIN AIR di Giovanni Conte pt. 3

3° cl. MAMI dI Mario Boccardo pt. 7

Sabato 16 e domenica 17 novembre sono in programma le regate del secondo fine settimana di regate del Campionato.

Il Comitato Unico di regata e per le proteste è composto da Fabio Barasso (Presidente), Stefano Carattino, Tino Bernadotti e Marco Claveri.

La veleria Banks Sails è sponsor tecnico della settima edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Circolo Velico di Loano al numero +39 019 668836 o via mail all’indirizzo cnloano@gmail.com. Il Bando di Regata è disponibile sul sito www.circolonauticoloano.it

