Il 2024 dell’ingauno Samuele Iorio finisce con il botto, arriva la firma con Fight Clubbing

Samuele ‘Sentenza’ Iorio non smette di stupire i suoi sostenitori. Oggi arriva, tramite le pagine sociale del suo coach Alessandro De Blasi, la notizia che avrà sicuramente fatto felice, otlre che il suo team, la sua famiglia e l’atleta stesso, tutti i suoi sostenitori e la città di Albenga: Iorio combatterà a Fight Clubbing, in diretta mondiale su DAZN.

“21 dicembre, vamos por mas”, così recita la storia Instagram del giovane talento ingauno che, sui suoi social, da appuntamento al mese prossimo per un evento ideato dal noto brand italiano che sta, pian piano, prendendo piede anche su scala internazionale. Basta controllare la card di questo evento per notare la grande mole di atleti, affermati in Europa, per rendersi conto del livello: Paredes vs Lorusso nella boxe (pluricampione europeo), Pellegrino (attuale campione del mondo WMC-WAKO PRO) vs Atti (pluricampione del mondo WBC) e molti altri campioni non meno importanti.

Un evento sicuramente di caratura internazionale dove l’atleta ingauno sarà presente, per mettersi alla prova in mezzo ad avversari di estremo livello. Così sui social il suo coach De Blasi ha ufficializzato la firma di Iorio sul suo contratto:

“Grande notiza per tutti gli appassionati di sport da combattimento! Siamo entusiasti di annunciare che Samuele Iorio, due volte Campione Italiano Wako Pro di K1 e vice Campione Mondiale Wako Pro di K1, dopo la sua recente e spettacolare vittoria in Francia, ha firmato per la prestigiosa promotion Fight Clubbing! Samuele combatterà al PalaTricalle di Chieti il prossimo 21 dicembre, condividendo il ring con tantissime star internazionali di Kickboxing, Muay Thai e Pugilato. Non possiamo che essere grati ad Andrea Sagi per questa fantastica opportunità! Siamo pronti a supportare Samuele in questo importante palcoscenico internazionale!”.

Dopo la grande vittoria in Francia contro Almeida, che ha aperto nuove grandi porte a Iorio, conferma che il roaster della Kombat Team continua a sfornare diversi talenti nello sport da combattimento.