“I bambini hanno bisogno di fiabe e stupore”: una principessa in visita alla scuola dell’infanzia di Vezzi Portio

Vezzi Portio. La grande attenzione e sensibilità delle insegnanti della scuola dell’infanzia di vezzi portio, (accorpato all’istituto comprensivo Spotorno-Quiliano diretto da Angela Cascio) ha permesso di trasformare l’avvio di un progetto educativo, in una vera e propria “magia” per i piccoli ospiti della struttura.

L’anno scolastico 2024/2025 tra le numerose offerte formative, propone anche il programma dal titolo “Percepiamo e scopriamo il mondo con i cinque sensi” che coinvolgerà, nel corso dei mesi, tutti i bambini che frequentano il plesso educativo. Ma come aiutare bimbi così piccoli (dai 2 ai 5 anni), alla scoperta dei loro strumenti di senso? “Attraverso il gioco indubbiamente, la conoscenza delle forme, dei colori, ma soprattutto portando i bambini a collaborare, per interagire con gli altri, creando socialità ed attenzione al prossimo”. Queste le parole di Cinzia Corti e Laura Perfido, educatrici nella struttura.

Cinzia è insegnante dall’età di 19 anni, entrata in ruolo nel 2004 dapprima in provincia di Alessandria, si è trasferita in Liguria “per amore”, quello stesso sentimento che la porta ad occuparsi dei piccoli con grande dolcezza ed attenzione. Laura ha insegnato dapprima in scuole d’infanzia private a Genova, entrando successivamente di ruolo nelle scuole statali e scegliendo proprio Vezzi Portio per esercitare “colpita dalla bellezza del luogo e dalle opportunità offerte da questa scuola, (facendo la pendolare da Celle da ormai 6 anni).

Ma i bambini “hanno bisogno di gioia e stupore, di esplorare attraverso le emozioni e la bellezza di una fiaba – continua l’insegnante Cinzia Corti – il progetto educativo ‘Percepiamo e scopriamo il mondo con i cinque sensi’ sviluppa la conoscenza del tatto, del gusto, dell’udito, dell’olfatto e della vista. Abbiamo ideato una storia che accompagnerà i bimbi in tutti questi mesi di lavoro e per renderla più accattivante abbiamo donato ai bambini una vera e propria magia”.

La scrittrice e storica Maria Rosa Marsilio ha presenziato, nelle vesti sontuose della Principessa Esmeralda, ad un incontro con i bambini nelle aule della scuola dell’infanzia. Maria Rosa Marsilio (che collabora con associazioni culturali interregionali Guide del Golfo, Civitas Nauli, ArteLab Novara) veste abitualmente i panni della Marchesa di Noli e di altre nobildonne antiche nella realizzazione di trekking ed incontri teatralizzati culturali: “E’ stato per me un gradito invito quello giunto dall’istituto comprensivo Spotorno-Quiliano. Presentarmi, nelle vesti di Principessa, agli occhi incantati dei bambini della Scuola dell’Infanzia è stata un’esperienza dolcissima. I piccoli si sono dimostrati curiosi e socievoli e certamente rapiti dal mio personaggio; mi hanno subito confermato il loro ‘impegno’ per aiutarmi a risolvere le mancanze che la Principessa lamentava”. Alla protagonista della storia, infatti, sono stati sottratti i 5 sensi.

Attraverso azioni, disegni, laboratori, i bimbi dovranno recuperare gli strumenti dei sensi, che riporteranno alla Principessa tra alcuni mesi. L’idea innovativa del plesso scolastico è stata accolta positivamente dai genitori degli alunni, che hanno così potuto conoscere una “vera principessa delle fiabe”, sicuramente un sogno per molti bambini. Che a Vezzi Portio è diventato realtà.

La scuola dell’infanzia di Vezzi Portio sarà aperta per un open-day il 17 dicembre dalle 16.