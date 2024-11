Holly e Benjii biancorossi, Giribaldi para il rigore e Poggi goal da tre punti: Carcarese batte Albissole 1 a 0

La Carcarese riprende la sua marcia in testa alla classifica dopo il pesante passo falso di domenica scorsa, sconfitta 2 a 1 contro il fanalino di coda Argentina Arma. Lo fa superando 1 a 0 l’Albissole, neopromossa ma di fatto squadre che punta ai playoff. Un successo firmato dal portiere e dall’attaccante, come nel più classico dei cartoni sportivi.

Il numero 1 Luca Giribaldi sale in cattedra già al 21′ quando Mancini va via in velocità ai difensori e a tu per tu con il portiere lascia partire un tiro ad incrociare, ma il portierone biancorosso riesce a toccare con la punta dei guantoni e a deviare quanto basta la conclusione con la sfera che colpisce il palo esterno. Ma ancora più decisivo nel rigore che provoca ma riesce a parare a Rebagliati a quattro minuti dalla fine del primo tempo.

A sette minuti dal termine è poi il subentrato Mattia Poggi a segnare il goal vittoria. L’ex Cairese riesce spalle alla porta a infilare il portiere avversario con una gran girata. Con con dedica al compagno infortunato Andrea Briano.

La Carcarese sale così a quota 18 punti. Solo la Sampierdarenese, in caso di successo domani sul New Bragno potrebbe raggiungerla. La formazione di Michele Battistel potrà riprendersi nel caso la vetta solitaria mercoledì in occasione del match contro il Pontelungo rinviato per maltempo.