Halloween in Assonautica Savona, una festa da paura!

Savona. Dolcetto o scherzetto? Halloween in Assonautica: una festa da paura! Tantissimi bambini ieri pomeriggio hanno affollato la sede dell’associazione, allestita per l’occasione come una galleria degli orrori, resa molto credibile dagli effetti acustici a tema e dalla “nebbia” che aleggiava in tutto il locale. Che l’atmosfera fosse “da paura” lo ha dimostrato la reazione di qualche bambino che, ascoltando all’ingresso il sottofondo musicale diffuso dagli altoparlanti, intercalato da suoni inquietanti e urla strazianti, si rifiutava di entrare.

Un particolare successo ha riscosso lo zombie-pescatore accasciato su una sedia, dietro di lui un cartello con la scritta “Morto nell’attesa del posto barca”. Un pomeriggio davvero speciale per i bambini. Si sono intrattenuti in sede, approcciandosi a fantasmi, personaggi spaventosi, tanti oggetti inquietanti e….a un tavolo ricolmo di leccornie.

La festa è proseguita sui pontili di Miramare, dove i “pirati-fantasma” li attendevano per farli salire sulle loro imbarcazioni. Una bella occasione per un primo approccio alla nautica, seppure in modo giocoso i piccoli ospiti sono rimasti affascinati dalla visita, dimostrando molto interesse soprattutto per gli allestimenti e per le attrezzature di bordo.

Questa festa è stata anche l’occasione per parlare con i genitori illustrando le attività che Assonautica rivolge ai bambini, sia andando nelle scuole sia organizzando eventi come il nostro concorso di disegno per gli alunni della scuola primaria, che anche quest’anno si intitolerà “Proteggiamo il mare”.

In Assonautica c’è tanta soddisfazione per il successo di questo evento. Un grande grazie va ai soci che l’hanno organizzato e realizzato, e a tutti i bambini.