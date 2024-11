Grazie ai fondi PNRR all’Istituto Falcone la specializzazione tecnica incontra la globalità

Loano. Il mondo del lavoro richiede sempre più specializzazioni precoci, ma, nello stesso tempo, aumenta l’indecisione e l’incertezza (formativa soprattutto in età evolutiva) delle famiglie che sono chiamate a decidere il percorso di studi secondario dei propri figli.

Si aprono scenari di opportunità formative variegate che rendono la scelta del percorso di un adolescente assai complessa. Complessità che, se da un lato offre maggiori opportunità, dall’altro può creare ansia e la competitività in cui ci si orienta sembra costringere in fretta alla scelta giusta, determinare in anticipo una formazione, una carriera, una vita.

Come riportato da fonte ISTAT:

“Nel 2023, tra chi possiede un titolo terziario, il tasso di occupazione raggiunge l’84,3%, valore superiore di 11 punti percentuali rispetto a quello di chi ha un titolo secondario superiore (73,3%) e di 30 punti percentuali rispetto a chi ha conseguito al più un titolo secondario inferiore (54,1%)”.

“Si conferma, dunque, l’evidente ‘premio’ occupazionale dell’istruzione, in termini di aumento della quota di occupati al crescere del titolo di studio conseguito”.

Se da un lato l’alta formazione resta prioritaria e premiante nel mondo del lavoro, altresì crescono le possibilità per chi decide di fermarsi al diploma tecnico-professionale:

“Il tasso di occupazione dei neo diplomati – passato dal 49,9% del 2021 al 56,5% del 2022 con un incremento davvero importante (+6,6 p.p.) – registra nel 2023 un’ulteriore crescita sebbene a un ritmo un po’ meno sostenuto, e raggiunge il 59,7% (+3,2 p.p. rispetto al 2022)”.

Attento alle dinamiche del mondo del lavoro attuali e alle esigenze formative dei ragazzi, l’Istituto Falcone, grazie a fondi PNRR, propone un ampliamento dell’offerta formativa a forte carattere interdisciplinare. Forte della presenza al suo interno di corsi diversi ma tutti orientati all’apertura verso il mondo delle nuove tecnologie (Costruzioni, Ambiente, Territorio, Grafica, Comunicazione, Scienze applicate), la scuola propone diverse attività trasversali che simulano l’incontro tra professionisti, mantenendo un taglio formativo fortemente tecnico-pratico, altamente specializzato, teso alla connessione tra le diverse specializzazioni, grazie anche alla dotazione di strumentazione altamente tecnologica (droni, simulatore di realtà virtuale, laboratori).

Connessione, trasversalità, interdisciplinarità. L’obiettivo è fornire da un lato formazione specializzata, dall’altro aprire opportunità per proporre nuove vie formative, salvaguardando nella specializzazione tecnica le possibilità di scelta, di trasformazione, di riorientamento e di alta specializzazione futura. Non solo formare per muoversi nella complessità globale, ma formare nella globalità, unendo l’attenzione alla performance all’attenzione per la persona.

La didattica orientativa si inserisce in un contesto altamente inclusivo. In una società fortemente competitiva nel campo del lavoro come quella attuale, l’Istituto Falcone ha comunque da sempre un’attenzione particolare alla formazione dell’individuo in quanto persona.

Progetti già in atto mirano allo sviluppo personale, alla ricerca dei talenti di ciascuno, dei punti di forza, di una strategia di studio efficace, e perché no, alla conoscenza di sé attraverso il teatro.

Guardando alla formazione, ai corsi per le certificazioni linguistiche si uniranno laboratori scientifici, laboratori virtuali, laboratori di grafica, laboratori di tecniche edilizie. E saranno aperti a tutti gli studenti. Qui si manifesta l’interdisciplinarietà. Uno studente specializzando in grafica potrà aprirsi al mondo delle costruzioni e viceversa, o al mondo delle scienze, o al mondo delle lingue. Pur mantenendo un curriculum specialistico con le lezioni mattutine, potrà aprirsi al pomeriggio a nuove prospettive.

In concreto, per citare alcuni progetti, gli studenti interessati al mondo della salute, nei suoi vari indirizzi universitari (Medicina, Materie sanitarie, Scienze biologiche, Biotecnologie) potranno svolgere in orario pomeridiano un corso di Neuroscienze, dal titolo “Il cervello umano: le Neuroscienze e la Neurobiologia”, che verrà attivato in collaborazione con il Dipartimento di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ASL 2 e tenuto dal dott. Giuseppe Corvaglia, Dirigente medico dell’Ospedale Santa Corona e per diversi anni professore a contratto dell’UNIGE in Riabilitazione Neuropsicologica.

Gli studenti interessati allo sviluppo delle più recenti tecnologie digitali potranno partecipare a corsi dove progetteranno ambienti virtuali di laboratorio chimico-biologico, fruibili poi attraverso l’uso di visori. In ambito chimico, in laboratori reali, si potranno approfondire tematiche di attualità come polimeri e sostenibilità.

Inoltre, per imparare a orientarsi in un mondo dal crescente sfondo tecnico-scientifico, vengono proposti incontri di approfondimento relativi alla conoscenza critica dei fondamenti e delle procedure proprie del sapere scientifico, dove la pratica laboratoriale incontra la filosofia della scienza, progetto in linea con le competenze richieste dal Framework OCSE-PISA 2025.

In aggiunta, progetti di tecniche edilizie, grafica ed espressioni artistiche, simulazione di un’agenzia di comunicazione. Queste sono solo alcune delle proposte formative messe in campo per formare professionisti, cittadini, persone, abili abitanti della complessità.

Il Falcone si presenta quindi come una scuola rinnovata, innovativa e aperta alle nuove modalità di ricerca e comunicazione, ma anche da sempre attenta alla crescita umana dei ragazzi.

Nei prossimi due appuntamenti di Open Day, il 13 dicembre e il 18 gennaio, i docenti e gli studenti del Falcone guideranno le famiglie interessate alla scoperta di tutti i nuovi progetti e delle attività della scuola.

La partecipazione agli Open Day è libera, ma chi preferisce può prenotare la visita all’Istituto all’indirizzo mail: orientamento@isfalcone.edu.it o telefonando al numero 320 4363135.