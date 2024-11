Grande successo per l’evento al Priamar: un’esplosione di talento e creatività firmata Savona Street Fest e Attitude

Savona. Sabato sera la Fortezza del Priamar a Savona ha fatto da cornice ad un evento eccezionale, organizzato da Savona Street Fest e Attitude, che ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, accorso per celebrare due artisti savonesi che stanno conquistando la scena musicale internazionale: TWENTY SIX e Hotel Dieu. L’evento ha saputo trasmettere “energia e novità, regalando ai presenti uno spettacolo unico che unisce tradizione e innovazione, in un contesto culturale d’eccezione come quello del Priamar”.

“TWENTY SIX e Hotel Dieau, due talenti locali ormai affermati a livello internazionale, hanno portato sul palco uno show che ha saputo coniugare novità musicali e uno stile inconfondibile, catturando l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico. Questo evento ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia importante offrire spazi alle nuove generazioni, capaci di esprimere un potenziale creativo che va oltre ogni aspettativa e di realizzare esperienze inedite e coinvolgenti”.

“Dare spazio ai giovani significa dare una possibilità concreta alla creatività e all’innovazione – hanno dichiarato gli organizzatori – grazie a questa collaborazione abbiamo creato un’opportunità per far emergere e valorizzare il talento del nostro territorio, e il riscontro di pubblico ne è la prova tangibile.”

L’evento ha segnato un nuovo capitolo nella scena culturale savonese, puntando i riflettori sulla capacità delle nuove generazioni di reinterpretare e arricchire il panorama artistico locale e non solo. Con l’entusiasmo del pubblico e la qualità degli artisti, la serata di sabato rappresenta un momento di ispirazione per il futuro della scena musicale e culturale della città.

Savona Street Fest e Attitude ringraziano “tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario: il Comune di Savona, il Comune di Stella, Coconut e I Birratieri. L’auspicio è che sempre più iniziative come questa e come il Savona Street Fest possano nascere e continuare a riaccendere zone della nostra città”.