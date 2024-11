Grande successo per il comitato ligure “Movimento Sportivo Popolare”

Le attività e terapie assistite con animali rientrano tra gli obiettivi identificati dal Piano Sanitario Nazionale, particolarmente per quanto riguarda la promozione della salute, la minimizzazione del dolore e della sofferenza nei percorsi di cura, l’umanizzazione dell’ospedale e le cure palliative, la presa in carico della non autosufficienza, la tutela della salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza e la tutela della salute mentale.

L’informazione su queste nuove tecniche è l’obiettivo principale e gli interventi assistiti con gli animali sono ormai considerati una vera e propria disciplina scientifica, degna di occupare un ruolo importante nel settore dell’assistenza e della sanità. L’aspetto sociale è particolarmente evidente nel caso di bambini e adolescenti con difficoltà d’inserimento e con situazioni di disagio, di minori che hanno subito violenza, di anziani soli o affetti da patologie degenerative.

Una seduta di IAA propone l’incontro con l’animale impiegato, nell’ambiente in cui vive l’animale o anche in ambiti chiusi, come ad esempio nelle corsie di ospedale. Alla persona viene proposto di osservare l’animale e di entrare in contatto con lui attraverso carezze, pulendolo e prendendosene cura, giocando o eseguendo esercizi con lui. Assente il linguaggio verbale e preponderante quello corporeo: nell’interazione con l’animale si mette in gioco la capacità di leggere i segnali dell’altro, considerando la diversa specie. Quando l’ambiente è quello dell’animale, come ad esempio un maneggio o un centro cinofilo, vengono favorite anche esperienze sensoriali primarie, olfattive e tattili, stimolanti ma non faticose.

Il contatto fisico ‘amichevole’ riduce stress, ansia, paura e favorisce l’interazione sociale e la conoscenza di altre persone. Anche l’umore migliora durante il contatto con l’animale e si riducono sintomatologia depressiva, aggressività, percezione del dolore. Questo crea una base solida per il progetto IAA che si sta svolgendo, che si tratti di terapia, educazione o attività ludico-ricreativa.

“Lavorare con gli animali per donare benessere umano è la nostra missione – spiega la presidente del Comitato Regionale Ligure Mspitalia – Si ringraziano l’APS Fattoria Anima Mundi, ASD Equus lab e tutte le associazioni che ne sono affiliate e che collaborano affinché’ questo settore sia sempre più radicato e sviluppato, anche livello professionale”.