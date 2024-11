Giunta regionale, Natale (PD): “Altro che autonomia nelle scelte e fiducia tra i partiti, Bucci è agli ordini dei vertici romani”

Liguria. “La giunta ligure per Bucci è pronta al 99% ma, siccome non si fidano tra di loro, il presidente deve aspettare la conferma e la certificazione dei nomi per iscritto da parte dei diversi partiti. Effettivamente non c’è che dire, Bucci ha una grande autonomia nelle scelte. Alla faccia della condivisione e della fiducia”. Lo afferma Davide Natale, segretario del PD Ligure.

“Deve essere proprio una gran bella giunta e costruita in serenità, se per non creare tensioni politiche aspettano di comunicare i nomi e le deleghe dopo il voto in Emilia-Romagna e Umbria. La Meloni ordina, la Liguria si ferma e aspetta”.

“Nel frattempo i problemi dei cittadini rimangono senza risposte e nella scala delle priorità di questo centrodestra sono sempre in secondo piano”, conclude Natale.