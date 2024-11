Giunta Bucci, Natale (Pd): “Consiglieri delegati che non esistono, assessori che prendono tempo sulle dimissioni e sanità commissariata”

Liguria. “Il paradosso di Bucci e della sua giunta? Da un lato chiede agli assessori di dimettersi da consiglieri per potersi dedicare a tempo pieno alla loro funzione, dall’altro invece chiede a un consigliere di avere le funzioni di assessore senza esserlo. Quindi, le cariche di consigliere e assessore possono sovrapporsi? Piana avrà la stessa libertà di movimento di un assessore e a che titolo parlerà? Bucci perché non ha previsto piena titolarità a queste deleghe in giunta? Nessuno degli assessori è nelle condizioni di occuparsi di deleghe così importanti? La verità è che Bucci ha dato priorità ai desiderata dei partiti anziché alle necessità della nostra regione. Se questa è la premessa, come pensa di governare la Liguria se non riesce nemmeno a stabilire tutte le funzioni in modo chiaro? La nostra regione non può permettersi incertezze sulle competenze specifiche di chi si dovrebbe occupare di temi straordinariamente importanti come il commercio, l’industria, la logistica, la portualità”.

A scriverlo in una nota stampa Davide Natale, segretario PD Liguria. “Più che una giunta che parte a razzo è una giunta con il freno a mano tirato: prima Scajola che chiede di ridiscutere la vicepresidenza; poi gli assessori che tergiversano sulle dimissioni da consigliere; poi il consigliere delegato che non si capisce che funzioni possa avere e la sanità dove si moltiplicano le cariche e si commissaria l’assessore con un ‘vice assessore’ con staff annesso”

“Sotto il cielo della giunta solo confusione e approssimazione. Bucci quando si occuperà davvero dei problemi dei cittadini liguri?”, chiude il commento di Davide Natale