Giunta Bucci, Intrabormida: “Espressione del territorio da ponente a levante”

Val Bormida. La formazione sociale Intrabormida, operante amministrativamente nell’entroterra savonese, esprime “il suo giudizio positivo alla recente costituzione della giunta Bucci a guida della Regione Liguria per i prossimi 5 anni”.

“Questa Giunta Regionale rappresenta universalmente tutto il territorio Ligure da Ponente a Levante, sarà affiancata da una maggioranza consiliare che è altrettanto espressione del territorio. Sulla carta ci sono tutti gli elementi istituzionali per mantenere e far crescere le aspettative dei cittadini liguri al miglioramento”. Questa in estrema sintesi è la riflessione che è emersa nella riunione post elezioni del direttivo della formazione sociale Intrabormida.

Il segretario Andrea Alloisio aggiunge: “Intrabormida s’era spesa sin da subito nelle operazioni di fiancheggiamento della proposta politica di Marco Bucci quale presidente della regione, garantendogli un discreto appoggio elettorale. Oggi, a distanza di un mese dal momento elettorale, siamo pronti a garantire una continuità di lavoro per filtrare alla cittadinanza e sul territorio le buone operatività che metterà in moto la Regione Liguria. Tutto il savonese potrà e dovrà cogliere l’opportunità di una Giunta espressione dell’intero territorio Ligure da Levante a Ponente”.