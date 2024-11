Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la campagna di CNA

Provincia. “In questa giornata dedicata alla lotta contro la violenza di genere, vogliamo dare voce, sostegno e forza alle donne che purtroppo vivono situazioni di violenza quotidiana, fisica, morale, finanziaria e non trovano il coraggio di reagire.” Ad affermarlo Paola Noli, presidente di CNA Impresa Donna Liguria, nel lanciare la campagna social per il 25 Novembre, eletto dalle Nazioni Unite come Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Anche quest’anno, infatti, CNA Impresa Donna ha scelto di promuovere la diffusione del numero unico antiviolenza 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Al numero gratuito, attivo 24 h su 24 via chat o telefono, rispondono operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Un numero che quest’anno ha visto un aumento record di contatti. Secondo i dati, infatti, dal 1° gennaio al 30 settembre del 2024 ha registrato un aumento del 57% di contatti tra telefonate, app e chat (circa 48mila) rispetto ai primi nove mesi del 2023 (30.581 contatti). Si stima che i contatti annui potrebbero quasi raddoppiare rispetto al 2022 e 2021, quando ammontarono rispettivamente a 32.430 (-10%) e 36.036.

“La campagna che abbiamo pensato per quest’anno – continua Noli – è dura, ruvida poiché vuole trasmettere un messaggio forte e di chiaro impatto. Crediamo che attivarci al fianco delle donne vittime di violenza sia una scelta coerente con il nostro ruolo di rappresentanza datoriale e che ben rappresenti il senso di una responsabilità collettiva che tutti dobbiamo condividere”.