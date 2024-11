Giornata contro la violenza sulle donne, il circolo “Un libro per amico” rende omaggio a Jessica Novaro

Toirano. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, mercoledì 27 novembre alle 16 il circolo “Un libro per amico” si ritroverà davanti alla Panchina Rossa nei pressi di piazza San Martino a Toirano per rendere omaggio a Jessica Novaro.

A seguire, presso la biblioteca Maineri sarà data lettura di testi propri e d’autore riguardanti il tema del femminicidio e della violenza sulle donne.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti gli interessati.