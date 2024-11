Gino Rapa a Ceriale con il suo ultimo libro “Fabulé”

Ceriale prosegue nella sua offerta culturale con la presentazione di “Fabulé”, il nuovo lavoro di Gino Rapa, presidente della nota associazione dei Fieui de Caruggi.

L’appuntamento è per sabato 30 novembre, alle ore 17, nella Sala F. Fizzotti in via Primo Maggio, un’iniziativa dell’amministrazione comunale con la collaborazione di “Ok Ceriale”.

“Ringrazio di cuore per l’invito il sindaco Marinella Fasano – sottolinea Gino Rapa – per questa opportunità. Sono assai legato al borgo di Ceriale, dove ho molti amici e sarà un piacere presentare nell’accogliente Sala Fizzotti il mio ultimo libro che, devo dire, a pochi giorni dalla sua uscita sta riscontrando un’accoglienza davvero soddisfacente”.

Come si può facilmente intuire dal titolo Fabulé è un libro di favole, più precisamente di favole antiche destinate ai lettori di oggi. Gino Rapa, infatti, ha rielaborato le favole classiche di Esopo e Fedro (e non solo) presentandole in un linguaggio chiaro e scorrevole, arricchendole di particolari e di piccole invenzioni.

“Il libro è nato – conferma l’autore – da un’idea semplice, ma efficace, con un’attenzione particolare alle decine di favole meno note del mondo latino e greco. E’ inoltre adatto a ogni tipo di lettore, dal bambino all’adulto che potrà trovarvi riferimenti attualissimi alla società di oggi”.

Fabulé è stato illustrato, con abilità e passione, dagli allievi del Liceo Artistico di Albenga coordinati dai docenti Barbara Pirotto e Lorenzo Rossi. Edito da Delfino Moro si propone uno scopo benefico, in quanto il suo acquisto contribuirà a sostenere le attività del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Gaslini di Genova.

La presentazione del libro sarà allietata dagli interventi musicali di Pino Caratozzolo, voce e tastiera. L’ingresso è libero e al termine un piacevole rinfresco per tutti gli intervenuti.

“Siamo felici di poter ospitare una presentazione illustre e di assoluto valore culturale come il nuovo libro di Gino Rapa: l’evento permetterà una analisi e una riflessione attenta sul significato delle favole antiche e delle quali si era persa traccia”.

“Quello dell’autore è stato un lavoro davvero originale e sicuramente significativo, anche perché abbraccia un pubblico ampio e variegato” commentano il sindaco di Ceriale Marinella Fasano e la responsabile della biblioteca civica Elisabetta Saturno, coordinatrice degli eventi letterari e culturali.