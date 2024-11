Gestione del canile comunale, il gruppo di minoranza Più Cairo chiede quale sia il futuro della struttura

Cairo Montenotte. Canile comunale, il gruppo di minoranza “Più Cairo” interroga la giunta guidata dal sindaco Paolo Lambertini sulla futura gestione della struttura di località Cravetta.

Sul documento che verrà discusso nel prossimo Consiglio comunale del 28 novembre si legge che “vista la scadenza della convenzione con la Lega nazionale per la difesa del cane – sezione Valbormida (Lndc) al 31 dicembre 2024, e considerato l’avvio della stessa associazione di un progetto nel Comune di Pallare, si chiede quali siano le intenzioni dell’Amministrazione comunale per il proseguo del servizio“.

“Abbiamo appreso la volontà degli attuali gestori di trasferirsi e procederemo con un nuovo bando per l’affidamento del nostro canile – commenta Lambertini – Nel caso non fossimo pronti per la data di scadenza procederemo con una proroga temporanea con gli attuali gestori o andremo in deroga con quelli che si aggiudicheranno il servizio, ma ribadiamo la volontà di mantenere aperta la struttura”.