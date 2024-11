Fuochi artificiali e botti, Osa e Pai: “Dannosi per animali, usare fontane luminose, stormi di droni o laser multicolori”

Savona. “Sono già in vendita in diversi negozi fuochi artificiali che non sempre possiedono certificazioni di legge sull’idoneità della provenienza e della fabbricazione; e, più sono potenti, più c’è il rischio che siano illegali e pericolosi. Confidiamo che i diversi Corpi di Polizia, pur tra i gravosi compiti che li impegnano contro reati gravi, continuino, come per il passato, a svolgere controlli efficaci e preventivi negli esercizi commerciali, per sequestrare i fuochi non conformi e sanzionare le violazioni”. Lo dichiarano l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ed il Partito Animalista Italiano (PAI).

PAI ed OSA ricordano che “i botti ed i fuochi artificiali oltre a disturbare anziani e malati ed impaurire o ferire passanti, sono spesso dannosi o mortali per gli animali, domestici e selvatici”.

“Le esplosioni sono vietate in luoghi abitati dal codice penale ed in molti regolamenti o ordinanze comunali, come a Savona dall’articolo 48 del regolamento di convivenza civile e carta etica. Purtroppo ancora tanti comuni “predicano bene” e “razzolano male”, continuando ad organizzare, per Natale o fine d’anno, spettacoli con fuochi artificiali “tradizionali” con esplosivi (pericolosi per fabbricanti ed operatori), invece di seguire i suggerimenti di OSA e PAI di utilizzare fontane luminose, stormi di droni con led multifunzione manovrati da computer a terra, o laser multicolori, meno invasivi e talvolta più spettacolari”, concludono.