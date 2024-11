Frode aziendale: perché rivolgersi ad un’agenzia di investigazione privata

In un’azienda le situazioni di frode e comportamento illecito da parte di soci, dipendenti o collaboratori, rappresentano un problema per niente raro, che può ripercuotersi anche pesantemente sulla stabilità economica e sulla reputazione.

Inoltre, rendersi conto di essere stati colpiti da una frode è molto meno facile di quanto si possa pensare, e spesso, nel momento in cui la problematica viene riconosciuta, i danni sono ormai gravi, se non irreparabili.

Per evitare inconvenienti di questo tipo, la soluzione migliore è quella di rivolgersi ad un’ agenzia investigativa specializzata in questo genere di casi, in grado di svolgere indagini accurate e di rilevare eventuali situazioni di frode, spionaggio industriale, trafugazione di dati sensibili o altro.

È bene tenere conto che la frode può verificarsi in ogni tipo di azienda: non è necessario che si tratti di una grande società, anche una piccola impresa artigianale o una start up possono essere vittima di attività illecite, dalla corruzione, al furto, alla diffusione di notizie e dichiarazioni false, magari sfruttando la tecnologia informatica.

La Nuova Investigativa è un’agenzia di investigazione privata professionale e affidabile, in possesso di oltre 30 anni di esperienza sia in ambito privato che aziendale. I consulenti dell’agenzia sono a disposizione per fornire informazioni dettagliate sui metodi di indagine e per suggerire la soluzione migliore a imprenditori e dirigenti che temano si sia verificato un caso di truffa o frode all’interno della propria azienda. L’agenzia ha sede a Udine e a Mestre e opera prevalentemente nel Nord Est italiano, offrendo serietà, affidabilità e discrezione, in totale conformità alla normativa di riferimento e con regolare autorizzazione da parte della Prefettura di Udine.

Quali sono i più frequenti casi di frode aziendale

Quando si parla di frode aziendale, ci si riferisce a situazioni di vario genere, che necessitano di un controllo accurato e di indagini mirate ad individuare il più rapidamente possibile il tipo di frode in atto, per bloccarla immediatamente ed evitare le conseguenze.

Tra le frodi aziendali più diffuse si trova l’appropriazione indebita di soldi o beni di diverso genere: in questo caso è bene considerare che la sottrazione di denaro, soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, spesso avviene gradualmente, con importi realmente irrilevanti, ma che nel corso del tempo si trasformano in un vero e proprio capitale.

Un altro tipo di frode piuttosto frequente è l’accesso illecito a banche dati e documenti aziendali riservati, un problema che può essere contrastato monitorando e proteggendo prima di tutto le reti informatiche. Anche il furto d’inventario, con la conseguente sottrazione di merci e beni, è un tipo di frode diffusa soprattutto nel settore sanitario, e spesso viene scoperta quando la quantità di merce sottratta ormai è diventata rilevante.

Esistono poi casi di frodi esterne, commesse da persone che, pur non essendo parte dell’azienda, si fingono collaboratori, fornitori o addirittura partner per appropriarsi di merci o denaro.

Il diffondersi di strumenti informatici sofisticati, tra cui l’intelligenza artificiale, ha rivoluzionato, e in parte favorito, il mondo delle frodi, con la possibilità, ad esempio, di realizzare video fake in cui i truffatori si fingono dirigenti e amministratori di grandi società, e riescono ad estorcere notevoli somme di denaro, coinvolgendo anche diverse aziende contemporaneamente.

Come lavora un’agenzia investigativa per contrastare il rischio di frode aziendale

Contattando un’agenzia di investigazione privata, è possibile tutelarsi dal rischio di frode e scoprire eventuali attività illecite già in atto nella propria azienda.

Gli investigatori provvedono a svolgere indagini riguardo a dipendenti e collaboratori esterni sospetti, a controllare la documentazione aziendale, a raccogliere informazioni importanti, ad effettuare verifiche sui sistemi informatici e a creare un sistema di prevenzione e protezione personalizzato e studiato su misura per correggere le debolezze di un’organizzazione aziendale. Si tratta quindi non solo di una tutela, ma di un vero investimento per il futuro economico di un’attività lavorativa.