Frana sulla linea ferroviaria a Borgio Verezzi: ripresa la circolazione dei treni [AGG]

Borgio Verezzi. Aggiornamento ore 16.20 Completati gli accertamenti tecnici la linea ferroviaria è stata riaperta alla circolazione dei treni: durante lo stop temporaneo al trasporto ferroviario coinvolti cinque regionali, che hanno accumulato un ritardo di un’ora e 40 minuti, oltre ad un Intercity con ritardo di 30 minuti.

Le verifiche del sospetto movimento franoso hanno visto sul posto impegnati tecnici Rfi e vigili del fuoco.

– E’ temporaneamente interrotta, a scopo precauzionale, la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria a Borgio Verezzi a seguito di un sospetto movimento franoso sul versante che sovrasta i binari, poco prima della stazione ferroviaria.

L’allarme è scattato intorno alle 14 e 30 per una segnalazione pervenuta ai vigili del fuoco, che hanno prontamente avvisato Ferrovie e Trenitalia.

Fermo un convoglio che era in transito, ma, naturalmente lo stop al trasporto ferroviario sulla linea Savona-Ventimiglia sta causando grossi disagi a tutti i viaggiatori, con treni fermi e inevitabili ritardi rispetto ai normali tempi di percorrenza.

In questo momento è in corso un primo sopralluogo tecnico da parte del personale delle Ferrovie e delle squadre dei pompieri arrivati sul posto, per verificare l’entità dello smottamento.

All’altezza del passaggio a livello di Borgio Verezzi anche la polizia locale a supporto per la regolazione della viabilità.