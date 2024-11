Finale, variazioni di Bilancio in Consiglio comunale: sostegno alle imprese giovanili e danni per il maltempo

Finale Ligure. Figurano diverse misure riguardanti la fiscalità tra quelle in approvazione nella prossima seduta di Consiglio comunale convocato per il giorno 28 novembre. Tra i punti principali all’ordine del giorno figurano infatti le variazioni di bilancio, l’aggiornamento delle aliquote IMU e nuove misure per favorire le aziende che hanno sede all’interno dell’area industriale e facilitare le neo imprese giovanili a mantenersi il più possibile nel territorio comunale.

Nel capitolo riguardante le variazioni di bilancio, la più corposa cifra riportata nel documento in esame concerne le urgenze e le problematiche affrontate dal territorio durante le recenti ondate di maltempo, con l’allocazione di 650.000 euro per il ripristino di argini dei corsi d’acqua e strade pubbliche danneggiate. Questa cifra verrà attinta dall’avanzo di amministrazione.

Verrà quindi stanziata la cifra di 190.000 euro per predisporre il primo accordo attuativo con A.R.T.E. Savona attraverso il quale realizzare i primi interventi di ristrutturazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, secondo l’accordo-quadro formalizzato nelle scorse settimane.

A bilancio verranno poi ascritti 35.000 euro provenienti da un contributo regionale per nuove attrezzature sportive grazie al quale verrà in parte potenziata l’area giochi presso l’ex Colonia Rivetti, oggi sede del Liceo Issel, 10.000 euro dalla Fondazione San Paolo per migliorare i servizi dell’asilo nido comunale e, infine, l’accertamento di 20.000 euro derivante dall’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Circa la gestione delle imposte locali, in approvazione andranno le aliquote IMU per la prossima annualità e per le quali non sono previste variazioni significative. Nel documento in analisi sono però previste importanti agevolazioni per incentivare i giovani imprenditori: le start-up guidate da “under 36” potranno usufruire di aliquote ridotte per l’utilizzo degli spazi necessari come negozi, laboratori o studi.

Un’altra iniziativa rilevante riguarda la zona Industriale di Perti, per la quale il Comune ha deciso di esentare le attività dal pagamento dei passi carrai.

“Si è cominciato a rivedere la fiscalità come annunciato fin dall’inizio del nuovo mandato amministrativo – afferma l’assessore a Bilancio e Finanze, Valter Sericano – partendo dall’IMU che è la “tassa serbatoio” di maggior peso per le casse comunali. Per quanto riguarda gli interventi di ripristino rispetto ai danni da maltempo riusciamo ad attingere a fondi già accantonati col precedente avanzo di bilancio senza dover intervenire con altre misure”.

“L’introduzione delle agevolazioni alle start-up è invece un primo incentivo mentre abbiamo in programma l’applicazione di una strategia più ampia con la quale estendere l’esenzione alla TARI e al CUP (Canone Unico Patrimoniale). Infine, circa le scelte per la zona industriale, a questa prima agevolazione ne faranno seguito altre studiate ad hoc per valorizzarla e implementarla” conclude l’assessore finalese.