Finale show contro il Ventimiglia, gol e assist per Arzarello: “Continuiamo con questo entusiasmo”

Finale Ligure. Il Finale ritorna alla vittoria con un roboante 8-1 contro il Ventimiglia. Un momento importante per i giallorossoblù per uscire da un periodo d’astinenza di risultati in campionato durato quattro domeniche.

Tra i marcatori dell’incontro c’è stato anche Dario Arzarello, difensore che negli anni è stato in grado di diventare anche uno dei leader dello spogliatoio per il suo carisma: “Sapevamo che dovevamo fare una partita importante dopo gli ultimi risultati e così è stato. Siamo contenti. Ora dobbiamo continuare su questo passo e con questo entusiasmo. I risultati non venivano. Comunque nessuna squadra mai ci ha messo sotto a livello di gioco e di questo noi ne siamo consapevoli. Però mancava sempre qualcosa. Lo sprint, l’aggressività e essere partiti bene oggi ha fatto la differenza“.

Per Arzarello è arrivato anche un assist svolgendo il ruolo di esterno destro. Una delle qualità migliori del classe 2004 è proprio la duttilità: “Io mi metto dove mi dice il mister. Il mio gol è merito della squadra. Brollo mi ha messo una palla così bella che era più difficile sbagliarlo che farlo. Adesso dobbiamo continuare su questo entusiasmo, su questa positività e far punti”.