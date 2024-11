Finale Ligure, per il “Black Friday” sosta gratuita sul lungomare di Finalmarina

Finale Ligure. In occasione del “Black Friday 2024”, l’amministrazione comunale di Finale Ligure lancia un’iniziativa volta a favorire lo shopping locale nel centro di Finalmarina.

Nella giornata di venerdì 29 novembre, i parcheggi blu a pagamento su via Concezione e via San Pietro saranno completamente gratuiti, dalle 9 alle ore 19.

Dichiara il Sindaco Angelo Berlangieri, il quale detiene la delega al Commercio: “Cogliamo l’occasione del ‘Black Friday’ per favorire, con questa misura, tutti i cittadini che vorranno scegliere la nostra città per trascorrere una giornata di shopping e non solo, cercando al contempo di sostenere il nostro prezioso tessuto commerciale locale”.

“Si tratta di una misura realizzata in collaborazione con la nostra società partecipata che gestisce le aree di sosta, la Servizi di Riviera SpA, che ringraziamo per la disponibilità. Si tratta di circa 110 stalli che saranno disponibili gratuitamente praticamente per tutta la giornata, in sostituzione delle normali tariffe”, aggiunge invece l’assessore alle Società Partecipate, Valter Sericano.