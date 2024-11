Finale Ligure, il Comune pubblica manifestazione d’interesse per co-progettazione e attuazione di interventi di “Pronta Emergenza Sociale”

Finale Ligure. E’ stato pubblicata dal Comune di Finale Ligure una manifestazione d’interesse, rivolta ad Enti del Terzo Settore, coi quali predisporre la co-progettazione e l’attuazione di interventi di “Pronta Emergenza Sociale”, rispondenti ai bisogni urgenti di persone con particolari situazioni di vulnerabilità, sul territorio dell’Ats n. 22 di Asl2 comprendente anche i Comuni di Calice Ligure, Vezzi Podio, Orco Feglino, Rialto e Noli.

La procedura sarà sostenuta dalla “Quota Servizi Fondo Povertà 2021”, per la quale, in base a quanto stabilito dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 dicembre 2021, al Comune capofila dell’ambito, per l’appunto Finale Ligure, spettano 22.956,56 euro.

“L’iniziativa mira a supportare persone in condizioni di grave disagio e povertà sul territorio, offrendo risposte tempestive e concrete a situazioni di emergenza – spiega l’assessore ai servizi sociali, Luciana Di Mauro – Si intende ad esempio l’accoglienza temporanea, l’assistenza di emergenza e il supporto per bisogni primari quali cibo, pernottamento e assistenza. Servizi, questi, che si rivolgono a minori, adulti e anziani che versano in condizioni di grave disagio socio-economico e necessitano di un immediato sostegno. Si tratta quindi di una serie di interventi individuati quali LEPS (Livello Essenziale Prestazione Sociale) da garantire in ogni Ambito Territoriale Sociale”.

L’Ente selezionato sarà coinvolto in un tavolo di co-progettazione per definire un piano di intervento al quale spetterà il compito di individuare e attuare modalità pratiche per rispondere alle emergenze citate, garantendo soluzioni di accoglienza diversificate; un coordinamento con le Forze dell’Ordine e i Servizi Sociali locali per la presa in carico tempestiva; una rete di supporto, costituita da accordi e partenariati con realtà già attive sul territorio, per affrontare povertà e disagio. Il tutto seguendo le direttive stabilite dal cosiddetto “Fondo Povertà”.

Sono invitati a partecipare enti del Terzo Settore con esperienza documentata nell’ambito sociale e iscritti al RUNTS o ai registri regionali pertinenti. Possono partecipare anche gruppi temporanei di associazioni, purché in possesso dei requisiti necessari per garantire la qualità e la coerenza dei servizi.

La documentazione completa necessaria per presentare la manifestazione d’interesse è disponibile sul sito del Comune di Finale Ligure, pubblicata in Albo Pretorio. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico a mezzo: posta elettronica certificata all’indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it;

e-mail all’indirizzo: protocollo@comunefinaleligure.it; in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo sito al primo piano del palazzo comunale di via Pertica 29 sede dell’ATS 22 Finalese.