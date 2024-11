Finale Ligure aderisce a “Plastic Free”. L’assessore Luzi: “Valorizzare la tutela ambientale”

Finale Ligure. Approvato durante la giunta comunale il protocollo d’intesa tra il Comune di Finale Ligure e l’associazione “Plastic Free OdV Onlus”.

L’associazione nasce nel 2019 a Termoli come apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro portando avanti progetti concreti e battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica, ed è oggi presente in oltre 30 nazioni, con un’attività che va dalla pulizia delle spiagge agli appuntamenti nelle scuole, dal salvataggio di tartarughe marine al dialogo con le istituzioni, dalle battaglie contro il volo dei palloncini al contrasto dell’abbandono dei mozziconi, dalla salvaguardia dei fiumi alla promozione di eventi eco sostenibili.

L’obbiettivo di tale protocollo è infatti proprio quello di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti per semplificare i passaggi burocratici necessari allo sviluppo dell’associazione e delle sue attività di volontariato sul territorio, attraverso le quali poter contribuire a rendere Finale una cittadina “plastic free”.

Dichiara l’assessore all’Ambiente, Umberto Luzi: “Con l’adesione al Progetto “Plastic Free”, il Comune di Finale Ligure intende concretamente promuovere e valorizzare la tutela ambientale. La collaborazione con questa Onlus consentirà di svolgere attività di informazione per i cittadini e, soprattutto, incrementare la sensibilizzazione sui problemi ambientali nelle scuole”.

Affiancare il Comune in azioni virtuose propedeutiche alla candidatura a tale definizione è una delle principali azioni previste dal protocollo, col quale l’associazione Plastic Free si impegna altresì ad estendere la propria comunicazione “offline” sensibilizzando i cittadini e stimolando una cittadinanza attiva e azioni virtuose organizzando appuntamenti di pulizia ambientale, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche, stand informativi ed effettuando segnalazioni di abbandono rifiuti nel territorio.

Dal canto suo, il Comune si impegna con questo atto a supportare gli eventi di pulizia occupandosi, attraverso la società di gestione rifiuti operante nel suo territorio, dello smaltimento del materiale raccolto, oltre a raccogliere le segnalazioni di abbandono riportate. Qualora necessario, inoltre, l’Ente concederà a titolo gratuito l’occupazione del suolo pubblico in occasione di eventi pubblici e a segnalare all’associazione Plastic Free eventuali opportunità nel mondo della sostenibilità ed eventuali contributi speciali erogati dal Comune stesso per le associazioni del terzo settore.

“Da parte nostra, coadiuveremo l’associazione Plastic Free durante le attività istituzionali, concedendo gratuitamente gli spazi pubblici per l’installazione di gazebo informativi, assicurando assistenza e gratuità del ritiro dei rifiuti raccolti durante le giornate di pulizia delle spiagge e dei boschi, adeguando la normativa comunale al contrasto dell’abbandono dei rifiuti plastici. L’Amministrazione deve svolgere un ruolo attivo nella tutela del territorio, siamo nel cuore del Santuario dei Cetacei e dell’outdoor e conosciamo bene l’inquinamento e la pericolosità della plastica per il mare e per i nostri boschi” conclude l’assessore Luzi.