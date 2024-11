Festival “Voci nell’ombra”, a Genova la serata d’onore: le migliori voci del 2024 premiate con gli Anelli d’Oro

Genova. Gran Gala domenica 1° dicembre 2024 al Palazzo Ducale di Genova per la serata d’onore del XXV Festival Internazionale del Doppiaggio “Voci nell’Ombra”, organizzato dall’Associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione con la direzione di Tiziana Voarino. La festa dei doppiatori italiani inizia alle ore 18 nel Salone del Maggior Consiglio, una vera e propria sfilata delle eccellenze di un settore in cui l’Italia è riconosciuta maestra. A migliori doppiatori dell’anno 2024 andranno gli Anelli d’Oro, in una cerimonia in cui l’emozione del verdetto si alterna a momenti di spettacolo. Grande attesa per la consegna dell’Anello d’Oro speciale ideato per la 25ª edizione “Le stelle del doppiaggio italiano”, che andrà ai due fuoriclasse, attori e doppiatori Rodolfo Bianchi per la direzione del doppiaggio della serie “The Penguin” e a Roberto Chevalier per la direzione del doppiaggio del film “Megalopolis” di Francis Ford Coppola. Bianchi è presidente ADID- Associazione Direttori Italiani Doppiaggio, voce tra gli altri di Harvey Keitel, Gérard Depardieu, Brendan Gleeson, Stellan Skarsgård, Mel Gibson. Chevalier è la voce tra gli altri di Tom Cruise, Tom Hanks, Andy Garcia, Dennis Quaid, John Travolta.

La finale di Voci nell’Ombra è il momento più importante e atteso del festival e dal settore doppiaggio. Come agli Oscar da ogni terna di nomination selezionata dalla giuria di esperti del settore (tutti i nomi alla pagina https://www.vocinellombra.com/giuria/), sarà proclamato il vincitore a cui sarà consegnato il prestigioso Anello d’Oro. Gli anelli erano l’antica unità di misura del doppiaggio riferita alla pellicola, oggi sostituita dal time code. I premi sono essi stessi opere d’arte in vetro e ceramica realizzate da artisti e aziende liguri: Quidam-Vetro & innovazione, Vanessa Cavallaro, Laura Romano-Laboratorio di Ceramica creativa. A contendersi gli Anelli d’oro per il Cinema sono: Massimiliano Alto, Alessio Bianchi e Fabrizio Pucci per il Miglior doppiaggio generale; Franco Mannella, Gianfranco Miranda, Francesco Venditti per la Miglior voce maschile; Franca D’Amato, Francesca Manicone, Lucrezia Marricchi per la Miglior Voce Femminile. Queste le nomination per la televisione: Eleonora De Angelis, Daniele Giuliani e Saverio Indrio nella sezione Miglior doppiaggio generale; Fabio Boccanera, Roberto Pedicini, Marco Vivio per la Miglior voce maschile; Giulia Franceschetti, Eva Padoan, Benedetta Ponticelli per la Miglior voce femminile. Gli altri Anelli d’Oro saranno consegnati all’adattamento cinema e televisione, ai prodotti di animazione, ai programmi televisivi, all’ accessibilità audiovisiva.

Altri premi sono già stato annunciati. Il Premio alla carriera “Claudio G. Fava” 2024 andrà a Ennio Coltorti, attore doppiatore, voce tra le altre di voce di Harvey Keitel in “Smoke”, Sam Shepard in “La promessa” e Patrick Stewart nei diversi film della serie “X-Men”. Voci nell’Ombra da sempre sostiene le nuove generazioni di doppiatori e professionisti della filiera del doppiaggio. Il Premio SIAE andrà a Davide Figliolini, per la sua attività di giovane adattatore e dialoghista italiano. A partire dal 2015 SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori sostiene il Festival nell’ambito di una politica dedicata a promuovere e a valorizzare i giovani talenti e il loro percorso formativo e lavorativo. Il Premio “Ludovica Modugno” in collaborazione con Paolo Modugno e Nuovo IMAIE sarà assegnato alla giovane attrice doppiatrice Sara Ciocca, nota tra l’altro per avere interpretato la piccola Lucia nella serie “Blanca”. Grande attesa per Il Premio Internazionale Cinema e Sostenibilità che andrà al giovane regista del film “Trifole-Le radici Dimenticate” Gabriele Fabbro, per Il Premio Professioni dietro allo schermo che andrà a Valerio Piccolo per la composizione della canzone E sì arrivata pure tu a al Premio la voce più genovese che andrà a Fabio Alisei conduttore della trasmissione Lo zoo di 105. Restiamo in attesa di scoprire chi vincerà il Premio Bruno Astori al giovane talento del doppiaggio oltre agli Anelli d’ Oro e altri premi speciali.

Sono già stati consegnati il Premio Le Voci di Cartoonia 2024 a Renato Novara, il Premio podcast 2024 a Rumors d’ambiente-Alla ricerca della sostenibilità di Repower con Filippo Solibello e il Premio Internazionale Podcast 2024 da The Happy Pod della BBC World Service a cura di Karen Martin e Isabella Jewell Inoltre, il Premio Internazionale Direzione del Doppiaggio è stato vinto dall’ucraina Anna Pashchenko, consegnato dalla direttrice Tiziana Voarino nel corso della Giornata di studi e di confronto.

Tra gli ospiti della serata figurano il musicista e compositore Raffaele Rebaudengo, l’autore della canzone originale “E si’arrivata pure tu” del film “Parthenope” di Paolo Sorrentino Valerio Piccolo, l’attore e doppiatore Maurizio Merluzzo, direttamente dallo Zoo di 105 il conduttore radiofonico e autore Fabio Alisei e il doppiatore e comico Francesco B. Maggioni, il regista del film “Trifole” Gabriele Fabbro e Silvia Mesturini. La cerimonia di premiazione, condotta dallo speaker radiofonico Maurizio Di Maggio e dalla giornalista Patrizia Caregnato, sarà resa accessibile alle persone disabili dell’udito attraverso la traduzione simultanea in LIS, la lingua dei segni. Nel corso degli anni, sempre più spazio è stato attribuito alla funzione sociale della voce con l’attenzione prestata al tema dell’accessibilità a favore anche delle disabilità sensoriali attraverso la campagna #Pervedereaocchichiusi, lanciata nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia in occasione del ventennale del Festival. Per assistere alla serata d’onore l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per prenotarsi occorre scansionare il qr code pubblicato sulle locandine, sul sito e sulle pagine social.

La manifestazione nata nel 1996 fa ha avuto il merito di valorizzare per prima le professioni e le eccellenze di un settore in cui l’Italia è considerata un modello nel mondo e ha consegnato oltre 350 premi. Per questo dai doppiatori e da tutte le professioni che ruotano intorno alla voce nel cinema, nella televisione, nei prodotti audiovisivi e non solo, è considerata un punto di riferimento e un premio ambito.

La venticinquesima edizione di Voci nell’Ombra partecipa insieme a Genova Voci al bando del Comune di Genova – Città dei Festival con il progetto Voci alla Ribalta che promuove il mondo della voce collegato all’audiovisivo, al teatro, alla musica, alla letteratura e alla poesia, inclusi agli appuntamenti online.

Il Festival è a cura di Risorse Progetti & Valorizzazione Et. Tutti gli ingressi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per la serata di domenica 1° dicembre prenotare tramite Eventbrite.