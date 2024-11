Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’ombra” a Savona il 29 e il 30 novembre

Savona. Il XXV Festival internazionale del doppiaggio Voci nell’Ombra dona un’ombra vera alla città di Savona, con il regalo di una magnolia: il secondo albero donato alla città di Savona dalla manifestazione organizzata dall’Associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione con la direzione di Tiziana Voarino. È solo uno dei tanti appuntamenti di venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024 nel capoluogo ponentino, dove il doppiaggio ha sempre riscosso una speciale attenzione. Ne è prova la straordinaria accoglienza tributata alla proposta di una masterclass gratuita tenuta dall’attore doppiatore Rodolfo Bianchi, andata esaurita in pochi giorni. Svelerà i segreti della sua professione, sviluppata nel corso di una carriera d’eccezione in cui è stato la voce tra gli altri di Harvey Keitel, Gérard Depardieu, Brendan Gleeson, Stellan Skarsgård, Mel Gibson. Attualmente Bianchi ricopre la carica di presidente di ADID – Associazione Direttori Italiani Doppiaggio. Ma molti altri sono gli appuntamenti delle due giornate savonesi, che vede moltissimi altri protagonisti.

Venerdì 29 novembre l’appuntamento è alle ore 21 al Teatro Sacco (via Quarda Superiore 1, Savona)., dove Giancarlo Giraud e Tiziana Voarino presentano il talk show con proiezioni Voci di cultura, audiovisivo e territorio. Il futuro attraverso la valorizzazione. Il primo intervento Sostenere e tutelare i festival e i premi del cinema è di Tiziana Voarino e Giancarlo Giraud, rispettivamente direttori di “Voci nell’Ombra” e del Premio Stefano Pittaluga. Segue il saluto di Antonio Carlucci, direttore e presidente del Teatro Sacco, Tra i luoghi del cuore per il FAI. L’assessore alla Cultura e al Turismo di Savona Nicoletta Negro parla di Savona città della cultura 2027: un percorso, non solo un progetto. Segue l’Omaggio a Claudio G. Fava, storico direttore di Voci nell’Ombra, ricordato dal giornalista Renato Venturelli e da Lorenzo Doretti, che con Fava strinse una lunga amicizia. Entrambi sono giurati del Festival. Poi si creerà un ideale ponte con un altro teatro del Ponente ligure, grazie alla video presentazione del libro Ariston. La scatola magica di Sanremo di Walter Vacchino e Luca Ammirati (Salani, 2024) e subito dopo con Gianni Gaude si approfondirà Il doppiaggio nel cinema d’autore, attingendo alla sua lunga esperienza nel settore. La serata procede con Voci di cinema: Stanlio e Ollio, donne… e guai! Atto II. Il genio sottile di Oliver Hardy in un capolavoro recuperato da S.O.S Stanlio e Ollio con Ezio Pio Pignatiello, Paolo Venier, che ne sono direttori insieme a Simone Santilli. Si assiste alla proiezione che hanno appena recuperato con il restauro e per la prima volta è proiettata in alta definizione: la comica Donne e guai! – Helpmates di James Parrott (1932) con Stanlio e Ollio doppiati dalle storiche voci di Alberto Sordi e Mauro Zambuto.

La seconda parte della serata lascia spazio ad altre importanti realtà del territorio. Saranno il giornalista Paolo Ghelfi, Alessandro Bechis del Ferrania Film Museum di Cairo Montenotte, il compositore e regista Alberto Bellavia con Il colore dei sogni e l’ombra del gigante: valorizzazione del territorio di successo. Si cambia argomento con protagonista Quidam, la lungimirante azienda sostenitrice del Festival e di molte altre realtà portatrici di cultura nell’area savonese in Val Bormida con La forza della fragilità: l’arte fotografica di Matteo Musetti dà voce al talento e alla creatività degli artigiani del vetro di Altare, conversazione con l’imprenditore Matteo Ferraiuolo, amministratore di Quidam, l’artista e fotografo Matteo Musetti, la conservatrice del Museo dell’Arte Vetraria Altarese Michela Murialdo. Il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e il presidente del Gruppo Micologico cebano Giorgio Raviolo illustrano Ceva capitale del fungo. La mostra nazionale e il Museo in divenire. La regista Anna Antonelli, l’autore Paolo Fittipaldi e il dottor Antonino Massone mettono in evidenza come anche l’Unità Spinale di Pietra Ligure possa diventare location da film e da fiction nel film, in Spyne il film di cui l’Antonelli ha curato la regia e Fittipaldi la sceneggiatura. Non solo location, anche l’Unità Spinale è protagonista. “Spyne” è un thriller interpretato tra gli altri da Giorgia Fiori, Stefano Cassetti, Andrea Bruschi, Alessandro Cremona, Cristina Pasino, girato tra Genova e Pietra Ligure. Racconta di Pierre, un pilota con un passato da agente segreto, che scopre di essere affetto da una malattia degenerativa. Inoltre, in un’intervista Enzo Paci ci racconterà del suo percorso Dalla comicità al cinema, da Blanca al film su Paolo Villaggio, allo spettacolo teatrale Uh, dalla clava a Tik Tok. Liguria set di Liguria Film Commission anticiperà il giornalista Marcello Zinola in dialogo con Gabriele Dorati, nipote del radiotelegrafista scomparso nell’affondamento della nave Tito Campanella, su Il mio sogno: un docufilm per tenere viva la memoria.

Sabato 1° dicembre la giornata di “Voci nell’Ombra” inizia alle 11 con il percorso urbano a piedi, fra le strade di Savona, alla scoperta del territorio e delle sue specialità. Si comincia nei Giardini del prolungamento area piazzale dei Due Mondi di Savona con “L’ombra ritrovata”: un nuovo albero, una magnolia, sarà donato alla città dal Festival. Tiziana Voarino, direttrice del Festival, parlerà di Cinema e festival, protocolli ambientali e sostenibilità, alberi, seguita dall’intervento dell’autore Felice Rossello su Natura in tv. Alle 11.45 ci si sposta nel Tempietto Liberty Boselli per Parco Berlinguer, dove si assiste a La voce degli alberi, interpretato dagli attori doppiatori Elena Andreoli e Gianni Gaude, una vera e propria ode di elogio agli alberi. Ci si sposta al Mercato Civico per assaggi di prodotti tipici in collaborazione con gli operatori del mercato e Slow Food Savona. Alle 14 gli iscritti alla masterclass gratuita con Rodolfo Bianchi, si riuniranno alla Fortezza del Priamar, precisamente al Museo d’Arte Sandro Pertini e Renato Cuneo. Seguirà la proiezione di Ombra di Caterina Gulfo, un corto realizzato nel laboratorio del corso di regia e recitazione della Creative Academy con i docenti Enrico Bonino e Alessandro Campanile. Infine, alle 17, nella Pinacoteca Civica, il percorso si conclude con Luce dall’ombra. Accessibilità negli audiovisivi, talk sull’accessibilità negli audiovisivi presentato da Vera Arma, direttrice di AUDECON, e Tiziana Voarino direttrice di Voci nell’ Ombra. Intervengono l’attore doppiatore Gabriele Calindri, figlio dell’indimenticabile Ernesto Calindri, lo speaker radiofonico associato a UICI Savona Federico Melloni lo youtuber dai molti follower Sebastiano Gravina alias Videociecato e Carlo Cafarella di MovieReading.