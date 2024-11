Federmanager Liguria sulla possibile riconferma di Alessio Piana: “Proseguiremo il confronto”

Liguria. “Durante la campagna elettorale abbiamo ribadito ai candidati la vocazione industriale della nostra terra e richiamato una particolare attenzione affinché questa presenza sia mantenuta e rafforzata nel futuro, valorizzando il grande patrimonio di competenze manageriali già presenti sul territorio e che abbiamo l’onore di rappresentare. Con la molto probabile conferma di Alessio Piana allo Sviluppo economico possiamo proseguire il confronto, senza soluzione di continuità, sui dossier più caldi della regione”.

Così Luca Barigione, presidente di Federmanager Liguria.

“Federmanager Liguria mette a disposizione le proprie competenze per capire come rendere più fertile il nostro territorio per le nuove idee imprenditoriali, per dare alle start-up il necessario supporto manageriale e per capire come sfruttare al meglio le aree ad oggi non ancora valorizzate adeguatamente – prosegue Barigione – Per noi è imprescindibile che la giunta regionale si impegni quotidianamente su questi argomenti: augurando buon lavoro al presidente Bucci e all’assessore Piana nell’interesse dei liguri, confermiamo la nostra disponibilità e il nostro impegno ad un supporto sia che tecnico che di visione strategica”.

“Stiamo organizzando con tutti gli attori un incontro a inizio dicembre sul tema delle Acciaierie d’Italia/ex Ilva e la valorizzazione industriale delle aree limitrofe e siamo certi che Piana raccoglierà fin d’ora il nostro invito” conclude Barigione.