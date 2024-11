Fancellu fa 100 con il Savona: “Colori speciali, mai pensato di andarmene”

Da quando nel 2020 il Savona è ripartito dalle categorie minori, si sono avvicendati innumerevoli dirigente, tantissimi giocatori e allenatori. La costante è sempre stata Fabio Fancellu. Per il classe 2001 i colori biancoblù sono gli unici vestiti a livello di prima squadra.

Nonostante stagioni travagliatissime – basti pensare a quella sotto la gestione romana – e cocenti delusioni come il campionato sfumato per una zolla contro la Sampierdarenese, all’esterno savonese non è mai venuto in mente di abbandonare il Vecchio Delfino.

Ieri prima della partita vinta 3 a 1 contro il Quiliano&Valleggia, il club lo ha omaggiato con una targa celebrativa per le 100 presenze conseguite qualche settimana fa.