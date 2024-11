Elezioni Usa, il sindaco di Alassio Melgrati: “Una cena per festeggiare la vittoria di Trump”

Alassio. “Desidero porgere i migliori auguri al neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per l’inizio di questo nuovo mandato”.

Lo ha affermato il sindaco di Alassio Marco Melgrati, che ha poi proseguito: “La nostra città, per la sua vocazione turistica, mantiene da sempre ottimi rapporti con gli Stati Uniti, e auspico quindi che il legame di amicizia e di scambio culturale tra i nostri Paesi possa continuare a rafforzarsi negli anni a venire”.

“Personalmente mi fa piacere ricordare che otto anni fa, insieme al Prof. Giuseppe Cannata, già primario di dermatologia all’Ospedale di Imperia e oggi consulente di dermatologia all’Ospedale San Raffaele di Milano, abbiamo fondato, presso un ristorante di Imperia, il primo fan club in Italia dedicato a Donald Trump. A questa cena, durante la quale l’amico Cannata aveva anche fornito la ricetta per un’inedita pizza ‘Trump’, avevano partecipato numerosissime persone del Ponente savonese e imperiese. La nostra intenzione è di ripetere questo evento per festeggiare la nuova vittoria di Donald Trump, importante anche dal punto di vista numerico”.

“Ho spedito una lettera di congratulazioni alla Casa Bianca, invitando il Presidente Trump ad Alassio. Sarà difficile averlo qui ma la speranza è forte, magari durante un suo viaggio in Italia. Sarebbe davvero bello e prestigioso per la nostra città avere sul Muretto di Alassio, ideato dal Maestro Mario Berrino insieme a Ernest Hemingway, la firma del Presidente degli Stati Uniti”, ha concluso il sindaco di Alassio.