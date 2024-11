Eccellenza, la San Francesco perde lo scontro salvezza con l’Arenzano: all’Ellena finisce 0-1

SAN FRANCESCO LOANO 0 vs ARENZANO 1 (81′ Minardi)

Si è spento sul punteggio di 0-1 il confronto salvezza tra San Francesco Loano e Arenzano. Una partita che è diventata con il passare dei minuti una battaglia calcistica, con tanti contrasti e numerosi cartellini. Partita influenzata dal terreno scivoloso dell’Ellena, dal quale i protagonisti sono usciti coperti da una maschera di fango. Nel primo tempo sono state tre le occasioni più significative. Per l’Arenzano il tiro di Lagorio dal limite, deviato provvidenzialmente in corner. Per i padroni di casa invece hanno sfiorato la rete Oxhallari e Carastro, entrambi assistiti dai pericolosi cross di Campelli. La ripresa è iniziata con tanto spettacolo. Prima il rigore sbagliato da Rezi, poi l’occasione della San Francesco con Staltari e l’espulsione di Balla, che ha costretto i rossoblù a chiudere in dieci. Ma il vero punto di svolta del match è arrivato all’81’: punizione laterale per l’Arenzano, conclusione respinta da Gallo e tap-in vincente di Minardi. Cattardico ha inserito Macagno, Halaj e Bonifazio per risolvere la partita, ma nel finale i crociati hanno difeso il risultato.

90+5′ Finisce qui all’Ellena, Minardi decide la partita. Dopo quattro pareggi arrivano i tre punti per l’Arenzano. Secondo KO consecutivo per la San Francesco.

90+4′ Rischia Gallo sulla pressione di Rezi, per poco il 9 non gli ruba il pallone. Sarebbe andato a colpire a botta sicura, invece la San Francesco Loano rimane ancora appesa ad un filo.

90+2′ Calcia Campelli, respinge Faggiano e sulla ribattuta non riesce a colpire verso la porta Bonifazio. Si rimane sullo 0-1.

90′ Fallo su Macagno al limite dell’area, sul centro-sinistra. Posizione interessante per Campelli, pronto a calciare in porta.

88′ Esce anche D’Aiuto, Bonifazio in campo per risolvere la partita.

84′ Entra Macagno nella San Francesco Loano, richiamato in panchina Staltari.

81′ Arenzano in vantaggio! Tap-in decisivo di Minardi, biancorossoneri avanti. Gallo era riuscito a respingere la prima conclusione, ma la palla è rimasta nell’area piccola prima di essere scaraventata in porta dal numero 19.

80′ Cattardico inserisce peso al proprio attacco: è il momento di Halaj, finisce la partita di capitan Auteri (la fascia passa sul braccio di Thomas Basso).

79′ Colpisce di collo-esterno Auteri, la sua punizione si spegne abbondantemente alla sinistra della porta arenzanese.

78′ Nel frattempo la Praese è passata in vantaggio sul Bogliasco. Dunque la parte bassa della classifica attualmente recita: Serra Riccò 10, San Francesco Loano 9, Athletic Club Albaro 9, Arenzano 8, Praese 5.

76′ Discesa sulla fascia destra di Basso, pallone che arriva a Carastro. Il 9 però non riesce a calciare, chiuso bene dai difensori ospiti.

70′ Era sembrata fin troppo tranquilla la prima metà di questo secondo tempo, e infatti ora aumenta il nervosismo in campo. Intanto è il momento dei cambi: entrano Trocino e Pellicciari nell’Arenzano, Valentino nella San Francesco.

67′ Atterrato in area Cauteruccio, secondo l’arbitro non c’è fallo. Qualche protesta da parte della panchina rossoblù.

64′ Altro cambio nell’Arenzano: entra Minardi al posto di Cicirello. Intanto significativo notare che per la seconda partita casalinga consecutiva la squadra di Cattardico termina con dieci giocatori.

62′ Cambia la partita: intervento in ritardo di Balla che era già ammonito e ora viene espulso. San Francesco Loano in dieci uomini.

61′ Destro centrale di Campelli, blocca in due tempi Faggiano. Il 7 rossoblù è il giocatore più brillante dei suoi. Intanto primo cambio per Corradi: fuori Damonte, dentro Bruzzone.

60′ Intanto il Rivasamba ha rimontato il Campomorone da 0-3 a 4-3. Risultato che non riguarda la classifica di San Francesco e Arenzano, ma comunque significativo nell’economia del campionato.

58′ Cavalcata minacciosa di Campelli, servito da Buonocore. Il passaggio in profondità del 7 è però imprendibile per Auteri.

56′ Altro cross pericoloso di Campelli, ma è ottimo l’anticipo di Calcagno che impedisce a Cauteruccio di colpire il pallone.

49′ Staltari si divora l’1-0! Riparte la San Francesco Loano, guidata da Auteri che porta palla sulla corsia di destra e mette al centro per il numero 3 che si gira e calcia con il mancino e, da pochi passi, manda fuori. Occasione clamorosa per la San Francesco.

47′ Palo di Rezi! Rigore calciato forte, a mezza altezza, che impatta contro il palo alla sinistra di Gallo. Si salva la San Francesco.

46′ Rigore per l’Arenzano! Cross di Fossati deviato dal braccio largo di Buonocore, chance dagli 11 metri per gli ospiti.

Rientrano in campo le squadre, comincia la seconda frazione.

Secondo Tempo

45+4′ Finisce un primo tempo caratterizzato da contrasti e discussioni, ma anche da due palle gol per la San Francesco Loano. Si va al riposo sullo 0-0, la ripresa sarà bollente.

45′ Cicirello spinge Buonocore, cartellino per l’11 dell’Arenzano. Parapiglia tra le due panchine: ammonito Corradi, espulso un componente dello staff della San Francesco.

43′ Messo giù Auteri nei pressi della panchina dell’Arenzano. L’intervento falloso lo ha commesso Fossati che ha rischiato enormemente la seconda ammonizione. Il giallo, invece, è arrivato ad un componente della panchina ospite.

40′ Nel frattempo, sugli altri campi: l’Athletic Albaro batte 2-0 il Pietra, perdono Serra Riccò, Voltrese e Molassana. 0-0 invece tra Genova Calcio e Angelo Baiardo.

35′ Ancora vicini al vantaggio i padroni di casa! Corner di Campelli con il destro a rientrare, colpisce di testa sul primo palo Carastro, ma il riflesso di Faggiano è straordinario e impedisce alla palla di entrare in porta.

31′ Fermata la ripartenza di Buonocore, ammonito Fossati.

27′ Impressioni di questo primo quarto di gara: costruisce meglio l’Arenzano, si difende bene e riparte con pericolosità la San Francesco. In ogni caso, questa battaglia non ha ancora un padrone.

21′ Arriva a metà primo tempo la più grande occasione della partita: cross di Campelli dalla destra, colpisce di controbalzo Oxhallari che va a centimetri dal vantaggio. Dalla tribuna si è avuta persino l’illusione del gol.

20′ Sale notevolmente il livello di nervosismo sulle tribune ma anche in campo. Estratto un altro cartellino, sanzionato l’intervento di Piccardo su Auteri.

19′ La punizione di Fossati supera la barriera, non riesce a bloccare Gallo che devia in corner.

17′ Altra discesa pericolosa dell’Arenzano sulla corsia di destra con l’apporto di Piccardo che spesso va in sovrapposizione. Conquistato così un altro corner, poi palla allontanata da Gallo. Intanto ammonito Balla nella San Francesco.

15′ Chance dal limite per Lagorio, conclusione deviata in calcio d’angolo dal tocco di un difensore della San Francesco.

10′ Duro contrasto tra Damonte e Staltari. Il giocatore rossoblù subisce fallo, ma viene ammonito per proteste.

7′ Risponde la San Francesco con la conclusione di Buonocore che supera con uno slalom la linea di centrocampo e calcia dal limite, palla fuori. Poco dopo arriva il tentativo di Auteri che però non imprime potenza alla sfera, blocca il portiere avversario.

5′ Primo tiro del match: colpisce dentro l’area, da posizione leggermente defilata, Damonte. Pallone che però colpisce solo l’esterno della rete.

2′ Terreno di gioco in condizioni precarie a causa della pioggia. Questo favorisce ancor di più le possibilità di vedere un match decisamente teso.

Si parte con qualche istante di ritardo. Primo pallone per l’Arenzano.

Primo Tempo

Note di formazione: rientra nello scacchiere titolare Auteri, al posto di Macagno. C’è anche D’Aiuto dall’inizio, panchina per Valentino. Nell’Arenzano invece ben cinque cambi rispetto al pareggio di settimana scorsa contro l’Athletic Albaro.

Le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 D’Aiuto, 3 Staltari, 4 Oxhallari, 5 Balla, 6 Basso, 7 Campelli, 8 Buonocore, 9 Carastro, 10 Auteri, 11 Cauteruccio. A disposizione di mister Cattardico: 12 Ghizzardi, 13 Marzano, 14 Alberto, 15 Valentino, 16 Vierci, 17 Garibbo, 18 Macagno, 19 Bonifazio, 20 Halaj.

Arenzano: 1 Faggiano, 2 Piccardo, 3 A. Calcagno, 4 Thellung, 5 Pittaluga, 6 M. Calcagno, 7 Fossati, 8 Lagorio, 9 Rezi, 10 Damonte, 11 Cicirello. A disposizione di mister Corradi: 12 Vallarino, 13 Baroni, 14 Trocino, 15 Luppi, 16 Bonanno, 17 Pellicciari, 18 Bruzzone, 19 Minardi, 20 Pastorino.

L’arbitro del match è Rodolfo Corellino della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Federico Lumicisi (Albenga) e Matthias Crisafulli (Genova).

Loano. Allo stadio “Giorgio Ellena” va in scena un importantissimo scontro salvezza. La San Francesco Loano, a quota 8 punti in classifica, e l’Arenzano, a quota 7 punti, si sfidano per cercare una vittoria fondamentale. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta di settimana scorsa contro la Voltrese, ma la squadra di Cristian Cattardico ha vinto l’ultimo match tra le mura amiche.

L’Arenzano di Alberto Corradi, invece, arriva dalla sconfitta contro il Pietra nella semifinale d’andata di Coppa. La stagione dei biancorossoneri non sta andando come previsto, con la squadra più in difficoltà rispetto alle attese. Per uscire dalla zona playout oggi non basta allungare la striscia di pareggi consecutivi (attualmente 4) ma servono i tre punti. Che partita aspettarsi? Difficile pensare a un match da ribaltamenti di fronte: solo la Praese ha segnato meno gol di San Francesco e Arenzano (7). Al contrario, probabilmente, vedremo una partita che si vincerà soprattutto nei duelli.